「黃蜂」超進補！石門水庫進帳1100萬噸　6月底前應可穩定供水

▲「黃蜂」進補，石門水庫水位止跌回升。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「黃蜂」颱風17日已減為熱帶性低氣壓，北水局17日表示，「黃蜂」雖沒有讓國內水情立即獲得改善，但估計可為石門水庫帶來約1100萬噸水量，使水庫水位止跌回升，不無小補；由於將進入梅雨季節，依中央氣象局資料顯示，5月20日左右，會有另波梅雨來臨，評估屆時可讓水庫蓄水量再度提升，有信心至6月底前應可供水穩定。

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▲北水局期另波梅雨來臨，可讓水庫蓄水量再度提升。（圖／北水局提供）

北水局表示，石門水庫於5月16日10點，水位降至今年最低點221.96公尺，蓄水量約5660萬噸，但受黃蜂颱風外圍環流及午後熱對流影響，於集水區降雨後，至今日8時共帶來48.7公釐雨量，水位也回升至223.79公尺，蓄水量增至6400萬噸（蓄水率32.41%)，重回3成，為今年以來最有助益降雨。

北水局進一步指出，桃園地區一期稻作自5月下旬開始抽穗，需較多水量使稻米飽實，預計收割前所需水量約3750萬噸。另石門水庫公共給水量至6月底尚需4700萬噸，由於將進入梅雨季節，依中央氣象局資料顯示，5月20日左右會有另波梅雨來臨，評估屆時可讓水庫蓄水量再度提升，有信心至6月底前應可供水穩定。但北水局仍呼籲民眾繼續節約用水，讓水庫為大家用水提供更長久便利。

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