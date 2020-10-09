石門水庫啟用來首次無颱風補水　鄭文燦：與中央合作確保供水穩定

▲經濟部長王美花9日視察石門水庫，了解大桃園地區供水問題，桃園市長鄭文燦與經濟部官員列席參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對大桃園地區水情吃緊，經濟部長王美花9日在桃園市長鄭文燦陪同下視察石門水庫，鄭文燦指出，石門水庫自1964年啟用以來首次面臨無颱風過境窘狀，目前蓄水量僅剩8千7百萬噸，市府已全面清查戰備水井與相關可供徵用工業水井，盼地方與中央能充分合作維持北台灣穩定供水；王美花認為，趁目前水庫蓄水量較低，將加速清淤作業，也籲請民眾共同節約用水。

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▲工業大桃園地區用水的石門水庫，目前水位已降至228.60公尺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王美花上午9時抵達石門水庫，聽取水利署長水利署長賴建信、北區水資源局長江明郎等人報告，鄭文燦認為，因應水情，桃園已著手進行相關備援措施，包括戰備水井每日約可供水3萬噸，桃園市境內埤塘約有5千萬噸蓄水空間可做為備用水源，針對二期稻作灌溉供水問題，盼經濟部與農委會做出審慎明快配水決定。

▲經濟部長王美花9日視察石門水庫與桃園市長鄭文燦交換心得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府水務局長劉振宇說，因應水情短期方案包括桃園北區、龜山、大溪、復興、三民、石門與楊梅水資源回收中心，共提供約8萬噸放流水，將優先用於公共工程所需抑制揚塵與沖洗工區之用，同時將開放民眾直接免費取用。此外，已規劃設置15口備用水井與65口工業水權狀的抗旱水井，每日可供水量達6千3百60噸與2萬3千6百40公噸。

▲經濟部長王美花9日視察石門水庫，籲請用水戶要節約用水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王美花表示，石門水庫是台灣北部最重要的供水水庫，面對首次無颱風侵襲，造成水庫集水區降雨不足，已要求各供水單位超前部署與積極面對，經濟部也與桃園市政府協調供水整備與應變措施，以確保今年底前民生與工業用水無虞，目前水庫蓄水量較低，可加速清淤作業，同時呼籲民眾共同節約用水。

▲石門水庫興建至今首次面臨無颱風侵襲窘狀，水庫水位直直降。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，有關二期稻作灌溉問題，王美花強調，下週將與農委會研討因應措施，後續亦會持續進行滾動式檢討，桃竹苗地區將於14日進行減壓供水，對於管線末端民眾若水量不足，自來水公司將視水情提供用水，以確保民眾用水權益。

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