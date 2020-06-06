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2020水利節向水利人致敬影帶　「石門水庫監測廊道」再度曝光

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▲2020水利節向水利人致敬影帶，「石門水庫監測廊道」再度曝光。（圖／翻攝自網路）

▲2020水利節向水利人致敬影帶，「石門水庫監測廊道」再度曝光。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

6月6日是水利節，經濟部水利署拍攝一支「點滴的背後，水利人的守候」為主題影帶，向水利人致敬！據指出，影帶畫面的人物及地點挑選在北區水資源局管理維護的石門水庫拍攝，影片播放一群沒有酷炫裝備和顯赫背景的水利人，遇重大天災突發時，憑著責任心和使命感，不畏艱險，堅守崗位，默默維護著人民的生命安全。▲2020水利節向水利人致敬影帶，「石門水庫監測廊道」再度曝光。（圖／翻攝自網路）

▲2020水利節向水利人致敬影帶「點滴的背後，水利人的守候」畫面之一。（圖／翻攝自網路）

而該支影片拍攝的畫面，也使平常沒有對外開放的石門水庫地下的監測廊道再度曝光。據了解，攸關新北市、桃、竹兩縣農經發展及防洪發電的石門水庫，逾半世紀如何歷久不衰、永續經營？依恃的是藉鑿山穿壁縱橫庫底的監測廊道，全面影響大壩安全的水位、水量、地震、位移及沈陷等各項重要因子，讓石門水庫得以安心操作，發揮調豐濟枯、防洪減災的功能。▲2020水利節向水利人致敬影帶，「石門水庫監測廊道」再度曝光。（圖／翻攝自網路）

▲2020水利節向水利人致敬影帶「點滴的背後，水利人的守候」畫面之一。（圖／翻攝自網路）

而很多人都看過石門水庫洩洪的壯觀場面，位在大壩底下的「石門水庫監測廊道」，則鮮少有人知道。這條「石門水庫監測廊道」是水利署掌握石門水庫安全的秘密基地，全長8公里，共分為3層，裡頭設置各種儀器，負責監控水庫的安全，形同水庫重要動脈。▲2020水利節向水利人致敬影帶，「石門水庫監測廊道」再度曝光。（圖／翻攝自網路）

▲2020水利節向水利人致敬影帶「點滴的背後，水利人的守候」畫面之一。（圖／翻攝自網路）

石門水庫的興建前後歷經8年、培育工程師近千人，技術工人逾萬，榮獲行政院公共工程委員會評鑑為台灣百大前十名的建設，亦是土木界的重要文化資產。「石門水庫監測廊道」自1959年開始建立，皆位在大壩內，分別有地質探查廊道、施工廊道及排水路徑，水庫完工後成為監測廊道。監測廊道被列為機密管制地區，廊道內各項設備每年都會進行安全檢查，並在規定期間內做一次總體安全評估。

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