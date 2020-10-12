她偷走「龐貝古物」衰運15年！歸還苦求「擺脫詛咒」　超慘遭遇曝

▲加拿大一名女子歸還15年前從龐貝城偷走的古物，希望藉此「擺脫詛咒」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

來自加拿大的妮可（Nicole）於2005年拜訪義大利古城龐貝（Pompeii），竟偷走2片馬賽克磁磚與一個破損成2部分的雙耳陶罐。她近日決定歸還這些「受到詛咒」的古物，乞求原諒，希望藉此擺脫15年以來的厄運。

綜合《衛報》、《紐約郵報》報導，妮可到龐貝城考古公園旅遊時才20多歲，「我當時年輕又愚蠢，想要獲得一段『沒有人能夠擁有』的歷史」。她因此拿走了不屬於自己的物品，沒想到古物帶有「如此多的負面能量……與那塊土地的毀滅有所關聯」。

妮可在信中提到，「我今年36歲，已經罹患乳癌兩次，最後一次是以雙乳切除手術（double mastectomy）落幕」，此外，全家人都深陷經濟困境。她表示自己已經記取教訓，希望能夠歸還古物，彌補錯誤，「我們都是好人……我只是想要讓我和我的家人擺脫詛咒」。

▲龐貝城位於義大利南部，西元79年唯蘇威火山爆發以後，遭到火山灰掩埋，直至16世紀才被發現。（圖／達志影像／美聯社）



妮可把古物與懺悔信寄給義大利南部坎帕尼亞（Campania）的一間旅行社。據悉，包裹內還有另外一對加拿大夫妻2005年偷走的石頭與另一封信件，內文寫道，「我們帶走了它們，沒有想到這些可憐靈魂在維蘇威火山爆發與可怕死亡時經歷的痛苦與折磨。我們很抱歉，請原諒我們做出這個糟糕選擇。希望他們的靈魂安息」。

據悉，旅行社把遺物交給警方，但目前仍不清楚妮可是否會面臨訴訟。

龐貝城是義大利最多人拜訪的景點之一，卻也長期面臨遊客偷竊。值得注意的是，許多失竊的古物最終都會被歸還，並附上一封表達愧疚的信。

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