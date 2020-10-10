在家開趴！她回房慘被「賓客爬床硬上」　男友喝茫…在沙發上睡死

▲英國一對情侶在家中舉辦派對，女主人回房就寢，竟被男賓客性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

英國萊斯特（Leicester）一對情侶在家中舉辦派對，一路狂歡到凌晨。活動尾聲，女主人先行返回房內睡覺，未料卻遭一名男性賓客性侵。她害怕地大聲尖叫呼救，但男友早已喝醉，在樓下客廳的沙發上呼呼大睡，完全沒有聽見。

《鏡報》9日報導，30歲的馬里爾斯（Marius Jackevicius）一開始並不認識這一對情侶，直到前來參加派對，才變得熟絡起來。在所有賓客離開後，他留下來與男主人喝酒聊天，發現對方已經在沙發上熟睡，竟上樓闖入主臥室，把衣服脫光，爬上受害者的床。

受害者醒來後，發現一名赤裸的男子躺在旁邊，大吼「滾出去」，卻被嫌犯完全壓制。儘管她持續反抗，仍遭性侵得逞。馬里爾斯發現女主人的兒子被吵醒且進入房間後，才嚇得跳下床，匆忙穿衣逃走。

受害者用被子裹住身體，衝到樓下叫醒男友，哭吼求助。醉醺醺的男主人被呼了巴掌才醒來，立刻追上馬里爾斯對質，未料對方竟然否認，2人開始扭打互毆，但嫌犯最終仍成功逃跑。

▲受害者在家中款待賓客，卻遭受性侵，心理嚴重受創。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



馬里爾斯幾天後落網，一開始只承認爬上受害者的床，否認發生任何性關係。但是，檢調單位在受害者的內衣褲上檢測到他的DNA。

起訴方律師納沙西比（Anwar Nashashibi）指出，受害者的情緒、社交、工作、感情關係與心理狀態都遭受嚴重影響，「她責怪自己與男友，她覺得很羞恥、被汙辱與恐懼」，甚至因為太過痛苦而無法前往心理診所就診。

被告律師蘇德克（Katya Saudek）表示，馬里爾斯曾是個工作穩定又守法的人，之後卻罹患「偏執型精神分裂症」（paranoid schizophrenia），對於犯案一事毫無記憶，但服藥後已經改善。她說，「此行為與他的性格不符，他顯然對此相當後悔，想要用自己的話來說『對不起』」。

法官史賓塞（Timothy Spencer）表示，女主人在自己家中與床上理應感到安全，熱情款待賓客卻得到這種回報，「令人憤怒且深深受辱」。他最後宣判，被告被處以4年有期徒刑。

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