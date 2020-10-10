吉爾吉斯示威延燒「進入緊急狀態」！前總理驚躲暗殺　座車被槍轟

▲吉爾吉斯示威延燒，首都比什凱克進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

吉爾吉斯4日舉行國會大選，卻爆出舞弊爭端，引發大規模示威，至今已釀成700人受傷，1人死亡。61歲總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）於10日宣布首都比什凱克（Bishkek）進入為期10天的緊急狀態。此後數小時，前總理阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）就差點遭到槍擊。

這次大選中，僅4黨通過進入國會的7％門檻，且其中3黨與總統關係密切。示威者指控上述政黨買票、恐嚇選民，要求熱恩別科夫下台，攻占政府建物，縱火破壞，最終爭取到廢除大選結果，也導致總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）下台，但是街頭騷亂仍在持續中，隨處可聽見槍響，或看見人們互扔石頭與瓶罐。

▲熱恩別科夫動員軍隊平亂。（圖／路透）



熱恩別科夫表示，一旦指定新內閣後就會辭職，並宣布首都10日上午8時起進入緊急狀態，直至21日上午8時為止，此期間必須實施宵禁與嚴格國安管制。他也下令軍隊平定騷亂，出動軍用車輛，設置檢查哨站，避免武裝衝突。

▲前總理阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）差一點遭到槍擊。（圖／路透）



與此同時，總理的空缺成為兵家必爭大位。前總理巴巴諾夫（Omurbek Babanov）、因涉貪入獄但剛獲釋的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）等人10日現身阿拉套廣場（Ala-Too Square），發表演說，吸引大批人潮，但各派支持者卻爆發鬥毆。阿坦巴耶夫的座車遭到槍擊，但他驚險逃離現場，並未受傷。

吉爾吉斯長期政治動盪，11個反對黨都代表著家族利益，互相鬥爭，2005年以來已有2任總統被民眾推翻。

▲吉爾吉斯長期政治動盪。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯在吉爾吉斯有著地緣政治、投資的重要利益，過去也曾試圖調解爭端。莫斯科談及這場示威時表示，吉爾吉斯的政局簡直「混亂不堪」。俄國領導的「集體安全條約組織」（CSTO）秘書長薩斯（Stanislav Zas）說，該組織可以扮演「協調角色」。

外界認為，吉爾吉斯等中亞國家近日的動盪局勢，似乎考驗著莫斯科在前蘇聯勢力範圍內塑造政治影響的能力。亞塞拜然與亞美尼亞9月底爆發邊境爭端，10日稍早才在俄國的斡旋協調之下宣告暫時停火。

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