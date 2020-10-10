親揭最新病況！川普：我「感覺很強壯」　過去8小時都沒用藥

▲美國總統川普表示，他感覺非常強壯，且已經8小時都沒有用藥。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普1日宣布確診新冠肺炎，住院僅3日就回到白宮，預計10日重返公開活動。他9日晚間接受《福斯新聞》的視訊健康評估時表示，「我感覺很好，我感覺非常強壯」，也透露自己在過去8小時內都「沒有用藥」。

DR. SIEGEL: “How are you feeling now?”



TRUMP: “I feel really good. I feel very strong.” pic.twitter.com/dHiM6oYPcj — Danny De Urbina (@dannydeurbina) October 10, 2020

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）副教授、《福斯新聞》醫療作者辛格爾（Mark Siegel）詢問總統，最明顯的2個症狀是什麼。川普表示，他沒有呼吸方面的問題，但住院期間「喉嚨痛」又疲憊，「無法感覺到美國總統應該要有的活力」。

川普也提到，住院期間曾接受肺部檢測，「那裡一開始有些堵塞，但最終檢測結果很好，每一天都在好轉」。他接受實驗性雞尾酒療法後，就沒有再使用藥物，也承諾要讓所有美國人民享受一樣的治療。

這是川普染疫後首次出現在鏡頭前受訪，他再度把新冠肺炎稱為「中國病毒」（China Virus），被問及在哪裡染疫時回應，「他們在白宮舉行了一些大型活動。我不確定」。

此前，川普的醫師表示，總統已經完成類固醇藥物「地塞米松」（dexamethasone）的治療。此時程與標準10天療程相比早了許多。

In his tele-health evaluation on Fox News, President Trump says he feels “really strong” and has been “medication-free” for the last 8 hours. The president’s physician said he completed his treatment of steroid #dexamethasone yesterday, much sooner than the standard 10-day course — Shani Benezra (@shaniben_ezra) October 10, 2020

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