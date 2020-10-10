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牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾教堂祭壇！　路人目睹激戰畫面嚇瘋

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▲美國路易斯安那州牧師揪2女大玩3P性虐。（圖／St. Tammany Parish Sheriff`s Office）

▲美國路易斯安那州牧師揪2女大玩3P性虐。（圖／St. Tammany Parish Sheriff' s Office）

記者吳美依／綜合外電報導

美國路易斯安納州發生一起震驚當地的教堂性醜聞。37歲的牧師查維斯（Travis Clark）找來2名色情片女演員，在聖彼得與保羅天主教堂（Sts. Peter and Paul Catholic Church）的祭壇上大玩3P性虐，甚至把過程錄影留念。

KLFY TV、《鏡報》引述法庭文件指出，珀爾里弗（Pearl River）一位居民9月30日晚間近11時路過教堂，發現裡頭竟還亮著燈光，好奇地停下來，往玻璃門窗看去，卻目睹半裸的查維斯躺在祭壇上，身邊有2名穿著高跟鞋與緊身馬甲的女人，手中揮舞著情趣用品，正在發生性關係。此外，祭壇上的燈光全被打開，手機與相機都安裝在腳架上錄影中。

居民目睹此畫面，相當震驚，立刻錄影存證並且報警。這名牧師表示，23歲的梅莉莎（Melissa Cheng）與41歲的明蒂（Mindy Dixon）是他的客人與朋友。2名女子則說，她們獲得查維斯許可，在教堂裡錄製「角色扮演」的畫面。

據悉，明蒂除了成人電影的工作以外，有時也會受聘扮演「施虐者」，與他人發生性關係。她案發前一天還在社群媒體上發文預告，自己正前往紐奧良地區，要與另外一名「施虐者」見面，一起「玷汙上帝的房子」。

警方指出，「發生在祭壇上的猥褻行為，在街上就可以清楚看見」，隨即以「在大眾可見的公共場所性交」為由逮捕3人。嫌犯全都面臨猥褻罪指控，情趣用品與錄影設備畫面也被沒收，作為證據。

大主教區在查維斯被捕隔天就宣布暫停其神職工作，9日拒絕對此發表評論，稱當局正在進行調查。據悉，3名嫌犯目前都已經保釋出獄，正在等待案件結果。

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