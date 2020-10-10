超詭譎「長髮蠕動生物」驚現維州！官員急警告　揭觸摸下場

▲美國維州驚見「貓毛蟲」，牠被認為是全美最毒的生物之一。（圖／翻攝自Facebook／Virginia Department of Forestry）



記者吳美依／綜合外電報導

美國維吉尼亞州最近出現一種外表詭譎的毛毛蟲，全身長滿柔順「毛髮」，看似無害，實際上卻相當危險，甚至被認為是全國最毒的生物之一。維州森林局（The state Department of Forestry）接獲通報後，趕緊發布警告，呼籲居民謹慎注意。

維州森林局表示，此生物俗稱貓毛蟲（puss caterpillar），看起來軟綿綿、毛茸茸，但那些「毛髮」實際上卻是毒刺，會勾住人類皮膚，碰觸後將產生疼痛反應，「如果你發現這種毛蟲，不要管牠，讓天敵來控制牠的數量」。另據密西根大學研究，其毒刺會引起劇烈疼痛、起疹發癢、噁心與嘔吐等症狀。

#SocialDistance away from this caterpillar! VDOF’s forest health team has received reports of the puss caterpillar in... 由 Virginia Department of Forestry 發佈於 2020年10月6日 星期二

貓毛蟲是南方絨蛾（southern flannel moth）的幼蟲，身長不到2英寸（大約5公分），以榆樹、橡樹或美國梧桐樹的樹葉為食，在公園或建築物附近都很容易見到。牠們通常現蹤於南部地區，馬里蘭州到德州都曾出現。一些網友認為，牠毛茸茸的外表很像是總統川普的頭髮。

綜合CBS、《紐約郵報》報導，維州里奇蒙（Richmond）居民加斯頓（Crystal Spindel Gaston）上月因為碰觸貓毛蟲被送往急診室。她回憶，碰觸到那個「有毒的假髮」後，「感覺就像炙熱的刀穿過我的小腿」，儘管接受抗組織胺與止痛藥物治療，傷口卻仍然「感覺像是第二級或第三級灼傷，而我感覺非常疼痛，好像骨頭在痛一樣」。

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