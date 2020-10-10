俄羅斯邀會談　亞塞拜然、亞美尼亞協商10小時「同意停火」

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與亞塞拜然、亞美尼亞的外長展開10小時會談，取得突破性進展。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

亞美尼亞、亞塞拜然9月27日起在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh，下稱納卡）爆發衝突，至今近2周。雙方外交部長接受俄羅斯的邀請，前往莫斯科會談，終於同意從當地時間周六（10日）0時起停火，交換囚犯與陣亡官兵遺體。

綜合《路透社》、《半島電視台》報導，歷經長達10小時的談話後，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）於莫斯科時間6日凌晨3時宣布，亞塞拜然、亞美尼亞皆同意停火，重啟「實質性」談判，解決納卡衝突。他表示，歐洲安全與合作組織（OSCE）將居中協調。

▲亞塞拜然遭亞美尼亞攻擊。（圖／路透）



▲亞塞拜然軍方火砲朝不明地點開火。（圖／路透）

根據國際法，納卡被視為亞塞拜然領土，但大多數居民都為亞美尼亞裔，拒絕被亞塞拜然統治，自從蘇聯1990年代垮台後，就在亞美尼亞當局的支持下，自行管理政務。在各國1994年促成停火協議前，此地衝突導致至少3萬人死亡，數十萬人被迫離開家園，緊張局勢持續數十年。

納卡本次衝突已經通報至少300人死亡。由於土耳其是亞塞拜然的堅定盟友，而俄羅斯則與亞美尼亞簽訂協防條約，外界都很擔心這將發展成全面開戰或代理人戰爭。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）俄羅斯與歐亞計畫主任斯特朗斯基（Paul Stronski）曾說，對於莫斯科而言，納卡地區是一個「複雜的問題」，因為該國在敘利亞、利比亞的情勢中，都和土耳其發生分歧，「這很有可能成為一場代理人戰爭」。

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