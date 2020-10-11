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11天280萬人次朝聖！2020台灣設計展畫下句點　賴清德也見證新竹獸威力

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▲2020台灣設計展11日破200萬人次　賴清德親臨閉幕式見證新竹獸威力。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲賴清德副總統11日前往2020台灣設計展現場參觀。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2020台灣設計展Check in新竹人來風最後一天，從開幕以來，11天來參訪人次超過280萬，創下新竹市38年來活動人次紀錄，副總統賴清德也在最後一日參訪設計展「城市終端機」，看完展覽意猶未盡，他還跟著人潮逛新竹公園。在閉幕式時，賴清德副總統、新竹市長林智堅、經濟部長王美花、總策展人劉真蓉更化身表演一環，他們藉由科技方塊，將11天來的能量傳送到新竹獸，新竹獸瞬間變紅色，宛如心臟跳動，象徵新竹市活力與生命力生生不息。

▲2020台灣設計展11日破200萬人次　賴清德親臨閉幕式見證新竹獸威力。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼賴清德說，他的老師、朋友都大力推荐今年的設計展，並要他趕快來看展。

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▲2020台灣設計展11日破200萬人次　賴清德親臨閉幕式見證新竹獸威力。（圖／記者陳凱力翻攝）

賴清德副總統今見到滿滿人潮，他更仿造場館內的網美們，在拍攝熱點電波隧道、投影白紗區拍照，同時大讚「這是台灣有史以來最棒設計展」，短短幾天就掀起風潮，他的老師、朋友都力勸他趕快來看展，他觀察，設計展成功有三點，整座城市都是展場；透過設計導入城市治理與科技導入設計，讓新竹看見未來；利用設計與文創帶動地方產業，讓年輕返鄉創業再創新地方。「林智堅率領團隊是最棒團隊」，過去屏東以我屏東我驕傲，往後新竹人可以說「新竹人來風」，意境都相同，以自身家鄉為榮。

體驗好玩又好拍的設計展後，賴清德副總統在林智堅市長帶領下，在新竹公園散步，一路行經麗池、動物園、玻工館、田徑場等地，兩人沿途更親切和民眾打招呼，更與許多民眾合照。

▲2020台灣設計展11日破200萬人次　賴清德親臨閉幕式見證新竹獸威力。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲賴清德在林智堅市長帶領下，在新竹公園散步。

林智堅市長也提到，2020台灣設計展是新竹市自71年升格以後，最受矚目、創下人次最高峰的活動， 11天參訪人次超過280萬，依據中華電信即時人潮平台估算單日人次更曾突破70萬，打破新竹市活動紀錄。他要感謝幕後團隊，包含設計師、市府團隊、志工團等，每人都扮演不可或缺角色，才使台灣設計展順利進行。

▲2020台灣設計展11日破200萬人次　賴清德親臨閉幕式見證新竹獸威力。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲民眾見到賴清德也開心上前合影。

為慰勞設計師們與策展團隊，產業發展處也在閉幕式安排設計師之夜，重現「設計有本市」市集經典美食，包含台灣總鋪師阿發師以新竹在地食材及中西融合的料理手法，推出的「新竹饗宴」；京盛宇取材新竹茶葉推出的新竹東方美人冷泡茶等，都讓這個閉幕式與設計師之夜不但充滿精心設計的生活風格，而且越夜越美麗！

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