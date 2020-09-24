神鬼業務「印1本a4紙」　全球前大十半導廠…百億機密遭打包

記者陳凱力／新竹報導

新竹竹陞科技公司2019年4月被公司的間諜業務竊取機密，在印表機列印了幾百張資料後，又被負責人當場抓到，發現陳姓業務偷渡文件離開公司。案經檢警調查搜索，查獲陳男電腦內確實存有竹陞商業機密，陳姓業務雖否認犯行，但檢方認為他涉嫌重大，依營業秘密罪嫌起訴。

▲陳姓業務私下破解層級管控，上竹陞科技內部竊取機密文件，被檢方起訴。（圖／記者陳凱力攝，下同）



竹陞科技公司為世界前十大半導體廠，專營設計研發自動化生產監控設備。據調查，陳姓業務員於2019年2月應徵竹陞業務經理一職，負責聯繫客戶及接受客戶訂單等銷售業務，明知不得擅自重製或以其它不正方法取得公司之營業秘密，並負有保密義務，卻私下破解研發部門機密文件的密碼，竊取產品製程等文件，包含竹陞的MSD產品製程、零件、規格、廠牌及製作程序、圖說等，並用外接硬碟儲存相關的營業秘密。

陳姓業務利用公司的印表機大量列印，幾百張的文件讓印表機運作許久，也引發公司同事懷疑，經報備後，竹陞啟動調查，更當場抓包陳姓業務夾帶文件從公司走出後放到自己車內。

▲竹陞科技為全球前十大半導體廠，專營發展產品M.S.D. 多聯式感測器平台、RCM遠程控制系統以及無人自動化操作。



竹陞負責人及員工前往阻止，但陳男否認竊取機密，更指汽車乃私人財產，竹陞無權進入搜查，竹陞科技報警尋求協助，而陳男趁機溜走。竹陞擔心汽車停在公司外，若被開走、資料被帶走，將無從證明陳男竊密之舉，於是派吊車將陳姓業務的車輛拖吊回廠區內，並用膠帶將車輛所有的門窗都封緊，以確保證據完整，機密文件不會外洩。

不過，道高一尺魔高一丈，陳姓業務抓到竹陞保全換班的空窗期，利用假日無人上班時，趁機潛入廠區內，打開車門，將資料放進背包後，大搖大擺離開。此舉也讓竹陞科技氣炸，事後檢警調三方啟動調查，果然在陳姓業務家中搜出竹陞科技的營業秘密資料。

▲▼陳姓業務在公司印了快1本a4紙的文件引起同事注意，竹陞科技老闆更當場抓到他把文件帶上車。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳男向檢警坦承，2019年4月8日有列印資料，但否認將文件放到車上。他辯稱，放在車內的是他家裡的回收紙，他後來重回廠區，也只是拿走放在車內的包包。

檢方依竹陞提供證據及證人證詞，認定被告證詞不可採，因此依擅自重製而取得營業秘密罪嫌起訴。

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