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2020台灣設計展夜間漫步全攻略　三大超好拍夜景點曝

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▲新竹市立美術館夜景迷人。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市立美術館夜景迷人。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一年一度的設計界盛宴2020台灣設計展「CHECK in 新竹－人來風」展出至10月11日雙十連假期間，市府也公開「夜間逛展指南」，邀請民眾若白天無法逛展，秋夜傍晚最適合來設計展散步。新竹市府精選美術館「光動域」光雕、孔廟廣場與純白色系的美感電域、新竹州圖書館與護城河三大超好拍夜景，此外，雙十連假期間展區皆開放至晚間8點，護城河沿岸還有「設計有本市」市集，讓民眾好拍好買好好玩。

不想曬太陽？白天沒空來？市府表示，夜晚的新竹少了喧囂，適逢秋天涼爽又舒適，非常適合夜間逛展。舊城區最大夜間亮點是美術館外牆的「光動域」光雕秀，除慶祝 2020台灣設計展盛大開幕，也為2021新竹台灣燈會暖身，從10月1至10日，每日晚上6到8點展出，邀請民眾來體驗豐富的視覺饗宴，開演至今場場人次爆滿。

在本次設計展主展館「城市終端機」旁的是新竹孔廟，嘉慶二十二年（1117年）初建、1958年才遷建至新竹公園的歷史建築，寬闊廣場也是民眾遛小孩、運動的好去處。

設計展期間，該處展出從清朝到現代、台灣到世界的「世界最美教科書展」，孔廟廣場夜間有市府今年改建後重新營造的光環境，寧靜古樸氛圍，搭配柔和燈光非常適合夜間散步，此外，著名的「無獨有偶」工作室的戶外展演「山與海－巨人來了」也將在9、10日傍晚5點半至6點間帶來4.5公尺高的巨偶操作，成孔廟廣場夜晚最美焦點。

孔廟廣場上的「美感電域」科普特展，純白明亮的發光建築體，在夜晚的廣場上特別搶眼，裡面展出變電箱變美的過程，並解開許多關於電力的謎題，包括電線桿的功能？一度電可供應手機多少電量？都能在這裡找到解答，民眾還能挑戰「台電職人」18公斤的全裝備。

睽違36年，新竹市立古蹟新竹州圖書館重生開館，策展人張馨之表示，歷時近百年，現今閱讀形式已經大不相同，邀請到藝術家陶亞倫以VR打造虛擬圖書館，民眾身歷其境遊走虛擬書海，95歲的州圖古蹟也打造光環境，是值得停留的夜拍點。

此外，州圖前就是護城河，「設計有本市」市集在連假期間9日至10日從下午1點至8點，11日則至下午5點登場，適合文青、網美和全家大小一起來一場充滿設計力的夜間散步時光。

市府也邀請民眾在舊城內散步、尋寶，2020台灣設計展主視覺「新竹獸」以電動玩具二次元為元素，充滿童趣，分身散布在竹市11個角落，希望大家慢慢走、慢慢逛，才不會錯過。

市府指出，台灣設計展期間，10月8日、9日、10日隔日皆為假日，所有場館皆延長開放至晚上八點，即使白天行程滿檔，連假期間設計展則越夜越美麗。

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