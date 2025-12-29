　
電影票加購千元豪華餐盒「現場缺貨」　僅剩爆米花+熱狗堡！他氣炸

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原本加購的餐盒賣完了。（圖，下同／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前專程從基隆前往桃園新光影城，體驗「席伊麗影廳」，打算好好享受電影《阿凡達：火與燼》，事前在網路上訂票，並加購每人500元的餐盒，到了現場，影廳人員卻說「因人流太多」沒有餐點，更改為爆米花套餐，若不接受就退票，讓他氣炸直呼「花了快2000元，吃熱狗堡？」對此，影城也回覆了。

官網先買票＋加購套餐　餐盒卻被改「爆米花套餐」

有網友在PTT發文，早已透過官網購買席伊麗影廳（SEALY CINEMA）電影票，每張450元，共兩張900元，並為雙人加購兩份500元套餐，套餐中附有主餐餐盒、餅乾與甜點，期待能享受一場「視覺＋味覺」的完整觀影享受。

當天下午4點45分至影城取票，依照指示在5點前上五樓點餐，卻被現場工作人員告知「因人流過多，沒有供應餐點」，改提供爆米花、熱狗堡與飲料的套餐。餐點內容包括一小盒爆米花、迷你熱狗堡一份、一瓶蘋果汁，外加一個造型水杯，「根本庫存隨便拿來搪塞人，飲品還不能換其他飲料。」

想取消也不行！他轟「加購變綁定」：強迫消費者接受

更令他不滿的是，詢問是否能取消餐點，但店員卻說不行，電影票跟餐點是綁在一起的，如果能接受就進場，覺得不划算就退票，「當初買票是加購不是套票欸，根本強迫消費者接受，吃不飽還要另外花錢買其他東西吃。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

原PO強調，很早就預約好套票，而且餐點是限定觀賞「席伊麗影廳」的才能購買，「為什麼會有不夠的這種理由？而且給出這種補償辦法，也太欺負人，花了快2000，吃熱狗堡？沒有任何補償或是抱歉，櫃檯態度就是要就進去不要就走」、「強迫我們接受完全不知道什麼主題的水杯，影城也有其他餐點，為什麼不能用500折抵餐點？」

影城道歉：會第一時間聯繫顧客致歉

對此，新光影城公關部表示，針對本次事件，因當天部分餐點缺貨導致顧客餐飲選擇受限，現場未能妥善說明與處理，事後主管將會第一時間聯繫顧客致歉並進行完整說明。新光影城將持續優化現場服務流程，包含加速供應商補貨機制與制定更多元等值替代方案，提供顧客更多餐飲選擇，持續提升顧客觀影與服務體驗。

▼桃園新光影城「席伊麗影廳」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園新光影城。（圖／記者彭懷玉攝）

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

