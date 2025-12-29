　
生活

HOOK脫口「1詞」挨批！　網看傻眼：有錯到要道歉的程度嗎

▲▼ HOOK 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲HOOK。（資料照／記者蘇晟彥攝）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber HOOK以實驗型內容打開知名度，頻道擁有超過170萬訂閱數，自然不做作的風格受到許多人喜愛。然而，她昨日分享的一則影片，卻因為使用「拉絲」一詞，引起部分網友不滿，質疑是使用中國用語。對於這樣的狀況，也有些人認為現在已經矯枉過正。

HOOK提及「拉絲」一詞　引起部分網友不滿

HOOK昨日在YouTube頻道上，分享標題為「24小時只吃「美式料理」挑戰，光明料理界的守則就是食物越少碰越好～」的影片，她仔細介紹氣炸鍋，並在過程中，提及軟餅乾「它是可以做拉絲的喔」。而「拉絲」一詞，就引起部分網友不滿。

有網友認為，在台灣應該要說「牽絲」，而非「拉絲」。對此，HOOK也特意開直播說明，說她小時候就聽過這個詞彙，真的沒有其他的意思。

一派網友認為「拉絲」一詞沒太大的問題

就有網友在Dcard上發文，提到繼HowHow在影片中講「中國大陸」被出征之後，HOOK也因為講出「拉絲」而被迫開直播澄清。

其他網友對於這個現象，則不禁直呼「受夠台灣的笨蛋了，拉絲明明台灣人也會說」、「現在這麼文字獄嗎」、「就是自己詞彙太貧乏，沒聽過的就說是對面用語，殊不知中文本來就博大精深、變化萬千」、「至於嗎？拉絲牽絲有錯到要道歉的程度嗎」、「我國中就會講拉絲了，當時連智慧型手機都還沒出現」。

拉絲、牽絲是什麼意思？網友幫HOOK說話

根據教育部重編國語辭典修訂本，拉絲指「拖拖拉拉」、「語言冗長」、「在不加熱的情形下，把金屬材料拉製成條狀或絲狀物」；牽絲指「絲，繫印環用的絲繩」、「締結姻緣」、「書法上指筆勢往來之間所牽帶的纖細痕跡」。也因此，有網友認為，其實此處用的「牽絲」，應該是用台語直翻過來，「不用台語的人誰會用中文說牽絲啦，HOOK 是客家人欸！」

12/28 全台詐欺最新數據

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

