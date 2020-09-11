外國男友錯匯18億進戶頭　新竹女急奔銀行…查帳後傻眼

▲婦人說，男友錯匯6200萬美金給她，向銀行行員查證是否有入帳。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北分局三民派出所近期接獲2起感情詐騙，2名6旬翁婦分別被詐騙集團甜言蜜語哄騙匯款，警方呼籲，只要談到錢，或以投資、繳稅金、保證金等理由要求匯款，必定是詐騙伎倆，請民眾加強防範，避免落入陷阱，人財兩失。

▲所幸機警行員向警方通報，警方及時前往勸阻，才阻止婦人遭詐騙。



張姓婦透過網路結識一名外國男友，2人平常靠視訊聯絡感情，「網路男友」向張婦聲稱已幫她開了國外帳戶，且不小心將6200多萬美(將近18億6千萬台幣)金匯錯至該戶頭，希望張婦按指示轉帳返還美金，張婦到銀行向行員求證，機警行員發現案情不單純，才趕快通報轄區派出所員警到場了解。

另一名陳男也同樣在網路認識素未謀面的張姓女子，張女利用陳男的信任，先後以幫父親還賭債、生病開刀等老梗，向陳男騙取約49萬元；兩起假交友詐騙案皆被機警的銀行臨櫃攔下通報竹北三民派出所，2名受害者起初都堅持相信網友，不會遇到詐騙案，經警察苦口婆心勸阻，方才清醒打消匯款念頭。

▲男子一開始堅信不會遇到詐騙，經警方苦口婆心勸阻才作罷。

三民派出所呼籲民眾，網路交友在尚未確認對方的真實身分之前，千萬不要透露個資、存款、財產，更不能將私密照片傳給對方。另外，只要談到錢，並以投資、繳稅金、保證金等理由要求匯款，必定是詐騙伎倆，請民眾加強防範，避免落入陷阱，人財兩失。

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