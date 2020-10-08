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2020台灣設計展倒數三天 親子好玩攻略五大景點連假必訪

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▲新竹公園圓形廣場的「泡泡遊戲場」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹公園圓形廣場的「泡泡遊戲場」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

國慶3天連假即將到來，新竹市府今（8）日公布， 2020台灣設計展Check in「新竹-人來風」，推薦親子家庭的五大必訪景點，包括「尋寶」新竹獸大型裝置，街頭雜耍、巨偶街頭快閃，新竹公園「泡泡遊戲場」超大彈跳軟墊、空飄泡泡球，晚上必訪新竹美術館光雕投影，還有營業至夜間的護城河畔市集，總計120攤次，絕對好買好吃。

新竹市長林智堅表示，設計展整座城市都是展區，不分年齡絕對有感，針對親子檔，他推薦，家長帶著小孩一起漫步街尋找正在躲貓貓的新竹獸，新竹獸背鰭、「腳踏實地」都出沒在建築物上，民眾只要下載App「Check in新竹」，就能透過手機AR畫面與新竹獸互動，大小朋友都能來抓寶。

玩膩了新竹獸，還有13場次的街頭快閃表演等你來巧遇，新竹市府將邀請台灣第一位太陽馬戲團員的陳星合、當代偶戲劇場「無獨有偶」等團體來表演，陳星河將以簡易方式，教導民眾玩雜耍如拋接球等，9、10日11點在火車站前廣場演出。

孔廟廣場的「無獨有偶」則帶來大型偶具讓人驚豔，9、10日傍晚5點半至6點間帶來4.5公尺高的巨偶操作，此外還有超吸睛的「落跑長頸鹿」在展區內奔跑給孩子們驚喜，9、10日下午3點將在百年大道快閃；「我要一間大房子」親子歌舞劇則在9、10日4點半以及11日4點在大沙坑旁演出。

除了街頭表演，新竹公園圓形廣場的「泡泡遊戲場」是全區小孩密度最高展區，巨型彈跳軟墊可以無限跳耀、空飄泡泡球還能玩傳球、自動泡泡機營造氣氛，新竹市府表示，自動泡泡機讓孩子很興奮，追逐泡泡就樂翻天。

新竹市政府再加碼，新竹味市集、設計有本市兩大市集，國慶連假期間每天下午1點開始，找來知名店家「茹陶」、「台虎」、「小島甜點店」等，民眾可買到最療育的陶作，還有品嘗台灣在地精釀啤酒、吃手工甜點等，總計120攤次，9日、10日營業至晚上8點，11日營業至下午5點，最適合全家一起來河畔夜間漫步。

天色暗了，別急著回家，新竹市美術館還有「光動域」的光雕投影演出，每日晚上6到8點展出至10日晚間，以光雕方式呈現年畫大師朱錦城迎春接福紙雕、畫家張鴻煜版畫，濃濃中國傳統藝術搭配紅磚建築，把握連假倒數最後三天的觀賞機會。

市府指出，本次是「離動物園最近的設計展」，去年底重新開幕的新竹市立動物園也是本次的「隱藏景點」，「沒有籠子的動物園」裡住著動物明星河馬樂樂、兩隻老虎、馬來熊、以及活力滿點的猴群們，等著大小朋友一起來探索。

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