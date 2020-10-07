林佳龍訪設計展探路　林智堅：以光影科技打造2021燈會

▲林智堅今化身導覽員，帶林佳龍參觀主場館「城市終端機」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了2021年台灣燈會，新竹市長林智堅邀請交通部長林佳龍今天（7日）到訪新竹先「探路」，兩人藉由2020台灣設計展CHECK in新竹人來風展覽，了解新竹市智慧交通，更討論大數據如何應用燈會大量人潮、車潮。林智堅更宣布，2021台灣燈會將在明年2月登場，一連10天，屆時將以舊城區為主，以光影科技、融合傳統與創新，打造具未來感的「城市型燈會」。

林智堅今化身導覽員，帶林佳龍參觀主場館「城市終端機」，各種新竹大數據、智慧交通吸引林佳龍部長目光，尤其「智慧交通」展示區，竹市交通處介紹，交通部補助竹市4000萬元，分2期計畫大幅改善科學園區聯外道路，推動紅綠燈時制重整，縮短上下午尖峰旅行時間、紅綠燈停等次數，讓旅行時間縮短20%以上。

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林智堅表示，新竹市府將設計力導入各項公共建設，很多資源都來自交通部，例如新竹公園改造等，都是中央、地方攜手合作結果，趁著設計展，他邀請林佳龍來驗收新竹市府各項成果。明年燈會是新竹市府與交通部共同合作，將以「舊城區」為展區，透過光影結合科技、傳統與創新，打造具未來感的「城市型燈會」。

林佳龍表示，今年台灣設計展非常有特色，打破閉密式空間形式展覽，更融合城市景觀文化，明年台灣燈會邁入30周年，他同樣盼轉型為2.0版本，燈會不在只是10至20公頃大空間，放滿光影藝術，只有「外行人看熱鬧」，展覽結束後又恢復原樣。他希望，台灣燈會2.0更融入地景，燈會展區就是城市日常生活，明年選在新竹市舉辦，將是「城市型燈會」，挑戰很多，他盼透過展覽提升城市美學，讓台灣燈會不再衝數量，更著重質量。

此外，新竹市政府補充，竹市因設備不足無法掌握交通大數據，交通部今年補助竹市5000萬元，市府將在2021台灣燈會前，完成e-Tag、CCTV及車輛偵測設備。

交通大數據將與燈會APP整合停車、接駁車、即時路況、人潮數據資訊等，讓民眾可掌握充分且即時的交通資訊，並方便規劃行程，如選在離峰時間參訪燈會，享受美好燈會體驗。

新竹市府表示，2020台灣設計展10月1日登場，展期共11天，還剩4天，推薦設計展「1、2、6、12」攻略，跨越前後站的1條展區步行軸線，新竹公園與舊城區2大展區，東門、西門、南門、北門、香山、隆恩圳6條小旅行路線，以及全區12個展館，國慶連假邀請民眾到訪新竹，看見這座城市爆棚的設計力。