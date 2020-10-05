嘉義市長黃敏惠訪2020台灣設計展　林智堅親自導覽





▲嘉義市長黃敏惠率團來新竹取經。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

台灣設計展開幕第5天，2021台灣設計展主辦嘉義市長黃敏惠率團來新竹取經，新竹市長林智堅化身導覽員，解說玻璃工藝博物館的「循環設計展」，他們在網美拍攝地玻璃砂池合照，更在「循環之流」展區聆聽風鈴聲。

「循環設計展」由策展人方序中、新竹在地企業春池玻璃副董事長吳庭安打造，林智堅與黃敏惠看見1300支啤酒玻璃瓶堆疊的巨大圓柱體「循環之心」，了解未經循環帶給環境的威脅與破壞。

他們也體驗「循環之流」展區，以懸吊玻璃瓶搭配感應器，只要行經，就會有風鈴的清脆聲響，聽見循環經濟的聲音。在網美拍攝地玻璃砂池，林智堅市長與黃敏惠將回收玻璃珠投管流入「玻璃珠球池」，象徵共同致力環保也交棒設計展。

林智堅表示，2020台灣設計展是國家級展覽，許多年輕、優秀設計師藉此將作品展現在國人面前，新竹市府也藉由展覽，將多年來設計力導入公共建設，翻轉新竹市成果，不藏私大公開。「不分藍綠」很多縣市首長都前來參訪，希望不分縣市一同合作，讓台灣更好。

黃敏惠說，「循環設計展」結合新竹在地玻璃產業、新竹市府循環政策，不僅年輕設計師將新竹特色發揚光大，新竹市府將設計力導入市政中「能量更大」，她非常佩服，這趟參訪之旅收穫滿滿，此趟前來不只是城市交流更是學習，因為嘉義市將在2021年舉辦台灣設計展，她邀請民眾若喜歡竹市設計展，明年也記得來嘉義市看展。

林智堅、黃敏惠兩人隨後還到主場館「城市終端機」體驗科技互動展品，他們也在最佳拍攝點「電波隧道」合影，林智堅再一次示範「數位傳送門」，透過投射方式將人隱形。林智堅笑說，因為很多貴賓來訪，他近日被解碼好幾次。

新竹市府把循環經濟落實於公共建設與發展規劃，變身三處公有地為食物森林、復興全台最具設計感的新竹市動物園，活化東門市場讓年輕人回流創業，創造新的共享經濟型態。環保局風收站與無人回收站示範循環經濟，105年開辦風收站7站回收量4.5公噸，累計到今（109）年8月共40站、回收量1,477公噸， 107年啟用24小時自動化無人回收站設置1台回收機、回收量26公噸，累計到今年9月共10台回收機、回收量226公噸。

新竹市府表示，2020台灣設計展10月1日登場，展期共11天，還剩6天，推薦設計展「1、2、6、12」攻略，包括跨越前後站的1條展區步行軸線，新竹公園與舊城區2大展區，東門、西門、南門、北門、香山、隆恩圳6條小旅行路線，以及全區12個展館。