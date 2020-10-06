　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣長饒慶鈴漫遊設計展　探訪新竹州圖、美術館

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台東縣長饒慶鈴今天（6日）率領縣府團隊與青年團參訪。（圖／新竹市政府提供）

▲台東縣長饒慶鈴今天（6日）率領縣府團隊與青年團參訪。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

你的臉最適合新竹哪座古蹟？2020台灣設計展展期進入第6天，台東縣長饒慶鈴今天（6日）率領縣府團隊與青年團參訪，在新竹市長林智堅帶路下，走訪舊城區的新竹市美術館與新竹州圖書館，更一起體驗臉部生成器，推薦最適合造訪的古蹟。林智堅表示，設計展打開舊城區5處老建築，今天他與饒慶鈴縣長漫遊州圖、美術館與護城河畔，感受古城風情。饒慶鈴縣長表示，近年看到新竹用設計翻轉城市，特別在古蹟維護與教育方面都有非常突出的表現，此次參訪設計展也看見許多台東縣可以取經、學習的地方，她非常開心。

今天的參訪中，林智堅與饒慶鈴一同體驗位於新竹市美術館的「人生跑馬燈」展區，透過最夯的臉部生成器技術，分析與新竹的速配指數，推薦超過20個最具代表性的招牌景點與名產，像是長和宮、東門市場、古市巷、州廳、新州屋、影博館、城隍廟，以及貢丸、米粉、肉圓。

林智堅首先體驗臉部測試，結果為「摃丸」，他笑稱是不是因為自己的頭型圓圓的，所以是摃丸。隨後，饒慶鈴也跟著體驗，結果為「影博館」，林智堅也向饒慶鈴介紹，它又稱有樂館，是全台第一座有冷氣的戲院，也是這次設計展展館。

隨後，兩位首長一起體驗結合科技與設計力的台東熱氣球VR，搭乘虛擬實境熱氣球，翱翔在360度高空，將台東美景盡蒐眼裡。

市府指出，台東熱氣球胖卡將於10月9至11日現身設計展「設計有本事」，就在護城河畔，民眾可免費體驗五米高的充氣式熱氣球，透過VR虛擬實境，即便無法真的到台東，也能身歷其境，窺探台東縱谷美景。

林智堅也帶領饒慶鈴縣長行經護城河畔，2人走訪位於文化街的新竹州圖書館，睽違36年，新竹州圖在公私協力合作下，於今年設計展重新開放。

林智堅並介紹，州圖的策展團隊為設計展打造了近3公尺高的書海，更用VR建構出巨大虛擬圖書館，饒慶鈴縣長在玩VR體驗時，也直說彷彿置身大英博物館，前後移動的感覺也非常真實，2位首長也一起看了州圖展出過去藏書、1928年出版的「新竹大觀」，重溫日治時期的州圖風光。

林智堅表示，台東縣是觀光大縣，有壯闊美景，適合國人在這樣的後疫情時代去旅遊，這幾年也可看到饒慶鈴縣長引進許多年輕朋友的設計力，像是最近張惠妹即將在台東舉辦跨年演場會，除了回饋台東鄉親，更邀請所有國人參加，大家都非常開心。

林智堅說，今年8月為籌辦設計展，他率領市府團隊到全台各縣市取經巡迴，最終站抵達台東縣，與饒慶鈴縣長一起體驗阿美族傳統手作月桃編織工藝，還一同搭乘熱氣球，看見台東將設計力導入美食與旅遊活動。

他也說，這幾年來，新竹市透過設計力導入城市治理，更讓大家看到台灣年輕人的設計力與能量，並透過軸線串聯，帶大家進到新竹舊城區，看到這座年輕古城的魅力。

饒慶鈴表示，台東設計中心是台灣第一個「縣市等級設計中心」，此次參訪設計展看到新竹這座城市新生與翻轉的力量，有許多值得台東縣取經、學習之處，盼未來在觀光發展上，可結合更多在地元素，用文化的基底轉化成更多元的符號，創造更多可能性。

新竹市府表示，2020台灣設計展要讓民眾看見新竹市將設計力導入古蹟，把迷人的新竹舊城區變身「Living Museum 舊城生活博物館」，將隱身300年歷史舊城區的5處老建築，新竹州圖、美術館、新州屋、影博館、大同108，蛻變成設計展演場，並聯合多家新竹百年老店，發揮創意及設計力融合新竹的傳統與創新。

其中，新竹市美術館化身為「風城轉生站」，以舊城區的歷史人文、生活樣貌為核心，策劃「無邊際想像」重新轉譯城市符號和意象；「有邊境生活」以情境來體驗舊城風景，要打開每個人對於這座城市的想像。

新竹市府說明，2020台灣設計展10月1日登場，展期共11天，還剩5天，推薦設計展「1、2、6、12」攻略，跨越前後站的1條展區步行軸線，新竹公園與舊城區2大展區，東門、西門、南門、北門、香山、隆恩圳6條小旅行路線，以及全區12個展館，國慶連假邀請民眾到訪新竹，看見這座城市爆棚的設計力。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／白宮推「川普擊敗肺炎紀念幣」　超狂價格曝光
美腿小隻女「機車晃52秒」爆熱議！　超正本尊現身回應了
快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！3學者共同奪獎
獨／行刑式開槍驚悚畫面！殯葬業少東「當眾遭爆頭」
違停害命9秒畫面曝！18歲女騎士擦撞貨車　遭聯結車輾爆頭
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020台灣設計展夜間漫步全攻略　三大超好拍夜景點曝

台東縣長饒慶鈴漫遊設計展　探訪新竹州圖、美術館

徐榛蔚與簡明仁談出智慧火花　科技與生技解決當前農業困境

飲酒Bar展移師台中登場　虛擬酒瀑、酒池超吸睛

中秋送街友月餅　直播主胡凱彬勤做公益...曝收消保官20張檢舉

未來趨勢　屏科大「工業機器人應用與實習」課程超搶手

台南關子嶺溫泉美食節活動開跑　黃偉哲請大家每週來同樂

營建署將採土地分級管理　加速東港大鵬灣開發

屏東監理站籲連假前驗車　「觀賞國慶煙火」卡安心

沙鹿服飾店深夜起火　16歲高中生一度受困

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

2020台灣設計展夜間漫步全攻略　三大超好拍夜景點曝

台東縣長饒慶鈴漫遊設計展　探訪新竹州圖、美術館

徐榛蔚與簡明仁談出智慧火花　科技與生技解決當前農業困境

飲酒Bar展移師台中登場　虛擬酒瀑、酒池超吸睛

中秋送街友月餅　直播主胡凱彬勤做公益...曝收消保官20張檢舉

未來趨勢　屏科大「工業機器人應用與實習」課程超搶手

台南關子嶺溫泉美食節活動開跑　黃偉哲請大家每週來同樂

營建署將採土地分級管理　加速東港大鵬灣開發

屏東監理站籲連假前驗車　「觀賞國慶煙火」卡安心

沙鹿服飾店深夜起火　16歲高中生一度受困

日黑貓作業員不爽遭解雇　開車衝物流中心砍殺女同事！

《多情》反派男星被車撞「眼睛出血」　潘柏希媽入戲太深以為真

庫存調節！德微科技9月營收月減39%　創近2年新低

街口金融科技喊退街口投信董事會　金管會：看怎麼調整

5招「撩男小心機」讓曖昧對象更進一步！細長耳環竟有奇效

「916口罩進口新制」後　1.2萬片口罩遭否准報關

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

首度接下手機代言！女神曾之喬開心現身　分享Sony最新手機Xperia 5 II

與湯姆克魯斯離婚19年　妮可基嫚罕見談前夫：我們擁有9年快樂婚姻

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

地方熱門新聞

捲髮女買餅插隊　店員爆氣：道歉喔

快訊／傳康軒董座要動「吹哨者」！新北市府：明天就勞檢

沙鹿服飾店深夜起火　16歲高中生一度受困

台南市環保局：回收手機趁現在！

台南藍軍怒批：台南人被賴清德騙了10年！

嘉義一社區主委任期屆滿不卸任　住戶怒了

斗六清潔隊資源回收車成變形金剛防護網

林右昌關切國慶晚會籌備進度

合歡山塞爆照瘋傳　遊客嚇到退房

農田水利署雲林管理處　副署長兼任處長 

南投街舞大賽　彩繪列車嘻哈助陣

勞動部雲嘉南分署捐贈職訓木工家具給社福團體

智慧路邊停車收費系統BOT案勇奪金擘獎

網路社群「一頁式」廣告詐騙橫行

更多熱門

相關新聞

嘉義市長黃敏惠訪設計展　林智堅導覽

嘉義市長黃敏惠訪設計展　林智堅導覽

台灣設計展開幕第5天，2021台灣設計展主辦嘉義市長黃敏惠率團來新竹取經，新竹市長林智堅化身導覽員，解說玻璃工藝博物館的「循環設計展」，他們在網美拍攝地玻璃砂池合照，更在「循環之流」展區聆聽風鈴聲。

設計展夜間限定　日落後也好玩　

設計展夜間限定　日落後也好玩　

陳其邁也「人來風」　讚：歷年最有創意

陳其邁也「人來風」　讚：歷年最有創意

揭秘「變電箱美學」進化過程！

揭秘「變電箱美學」進化過程！

台灣設計展開幕　男童遭磁磚砸傷

台灣設計展開幕　男童遭磁磚砸傷

關鍵字：

2020台灣設計展

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面