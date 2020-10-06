台東縣長饒慶鈴漫遊設計展　探訪新竹州圖、美術館

▲台東縣長饒慶鈴今天（6日）率領縣府團隊與青年團參訪。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

你的臉最適合新竹哪座古蹟？2020台灣設計展展期進入第6天，台東縣長饒慶鈴今天（6日）率領縣府團隊與青年團參訪，在新竹市長林智堅帶路下，走訪舊城區的新竹市美術館與新竹州圖書館，更一起體驗臉部生成器，推薦最適合造訪的古蹟。林智堅表示，設計展打開舊城區5處老建築，今天他與饒慶鈴縣長漫遊州圖、美術館與護城河畔，感受古城風情。饒慶鈴縣長表示，近年看到新竹用設計翻轉城市，特別在古蹟維護與教育方面都有非常突出的表現，此次參訪設計展也看見許多台東縣可以取經、學習的地方，她非常開心。

今天的參訪中，林智堅與饒慶鈴一同體驗位於新竹市美術館的「人生跑馬燈」展區，透過最夯的臉部生成器技術，分析與新竹的速配指數，推薦超過20個最具代表性的招牌景點與名產，像是長和宮、東門市場、古市巷、州廳、新州屋、影博館、城隍廟，以及貢丸、米粉、肉圓。

林智堅首先體驗臉部測試，結果為「摃丸」，他笑稱是不是因為自己的頭型圓圓的，所以是摃丸。隨後，饒慶鈴也跟著體驗，結果為「影博館」，林智堅也向饒慶鈴介紹，它又稱有樂館，是全台第一座有冷氣的戲院，也是這次設計展展館。

隨後，兩位首長一起體驗結合科技與設計力的台東熱氣球VR，搭乘虛擬實境熱氣球，翱翔在360度高空，將台東美景盡蒐眼裡。

市府指出，台東熱氣球胖卡將於10月9至11日現身設計展「設計有本事」，就在護城河畔，民眾可免費體驗五米高的充氣式熱氣球，透過VR虛擬實境，即便無法真的到台東，也能身歷其境，窺探台東縱谷美景。

林智堅也帶領饒慶鈴縣長行經護城河畔，2人走訪位於文化街的新竹州圖書館，睽違36年，新竹州圖在公私協力合作下，於今年設計展重新開放。

林智堅並介紹，州圖的策展團隊為設計展打造了近3公尺高的書海，更用VR建構出巨大虛擬圖書館，饒慶鈴縣長在玩VR體驗時，也直說彷彿置身大英博物館，前後移動的感覺也非常真實，2位首長也一起看了州圖展出過去藏書、1928年出版的「新竹大觀」，重溫日治時期的州圖風光。

林智堅表示，台東縣是觀光大縣，有壯闊美景，適合國人在這樣的後疫情時代去旅遊，這幾年也可看到饒慶鈴縣長引進許多年輕朋友的設計力，像是最近張惠妹即將在台東舉辦跨年演場會，除了回饋台東鄉親，更邀請所有國人參加，大家都非常開心。

林智堅說，今年8月為籌辦設計展，他率領市府團隊到全台各縣市取經巡迴，最終站抵達台東縣，與饒慶鈴縣長一起體驗阿美族傳統手作月桃編織工藝，還一同搭乘熱氣球，看見台東將設計力導入美食與旅遊活動。

他也說，這幾年來，新竹市透過設計力導入城市治理，更讓大家看到台灣年輕人的設計力與能量，並透過軸線串聯，帶大家進到新竹舊城區，看到這座年輕古城的魅力。

饒慶鈴表示，台東設計中心是台灣第一個「縣市等級設計中心」，此次參訪設計展看到新竹這座城市新生與翻轉的力量，有許多值得台東縣取經、學習之處，盼未來在觀光發展上，可結合更多在地元素，用文化的基底轉化成更多元的符號，創造更多可能性。

新竹市府表示，2020台灣設計展要讓民眾看見新竹市將設計力導入古蹟，把迷人的新竹舊城區變身「Living Museum 舊城生活博物館」，將隱身300年歷史舊城區的5處老建築，新竹州圖、美術館、新州屋、影博館、大同108，蛻變成設計展演場，並聯合多家新竹百年老店，發揮創意及設計力融合新竹的傳統與創新。

其中，新竹市美術館化身為「風城轉生站」，以舊城區的歷史人文、生活樣貌為核心，策劃「無邊際想像」重新轉譯城市符號和意象；「有邊境生活」以情境來體驗舊城風景，要打開每個人對於這座城市的想像。

新竹市府說明，2020台灣設計展10月1日登場，展期共11天，還剩5天，推薦設計展「1、2、6、12」攻略，跨越前後站的1條展區步行軸線，新竹公園與舊城區2大展區，東門、西門、南門、北門、香山、隆恩圳6條小旅行路線，以及全區12個展館，國慶連假邀請民眾到訪新竹，看見這座城市爆棚的設計力。