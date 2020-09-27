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17歲少女流產與男友露宿街頭　警聯絡家長驚呆：兩人的媽是同一個人

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▲▼害怕,哭泣,女孩（圖／免費圖庫pexels）
▲17歲少女被警方帶回後，才知道男友是同母異父的親哥哥。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳凱力／新竹報導

一名31歲楊男(化名)與17歲女友小咪(化名)交往同居，楊男因故與家人吵架後負氣離家出走，他帶著小咪流落街頭，沒想到小咪沒多就就流產，楊男將女友流產且露宿街頭的消息po網而引起警方注意，警方前往將兩人帶回，更揭開兩人是同母異父的親兄妹亂倫。

2016年楊男透過友人認識17歲的小咪，因兩人都是單親，有著相同的成長經歷，互相了解後被彼此吸引而交往，之後他們陷入熱戀，小咪也搬到楊男家同住展開同居生活。

2018年間兩人因故與楊男的家人大吵一架，楊男一氣之下帶著女友離家出走，在火車站附近露宿街頭，沒多久兩人發現小咪懷孕，只可惜開心的心情沒維持多久，小咪就流產了。

楊男在臉書抒發自己鬱卒的心情，提到小女友懷孕、流產還與他在火車站前流浪，因小咪為未成年少女，故引起警方注意，前往將兩人帶回。

警方查詢男女雙方資料，竟發現兩人的媽媽是同名同姓，再一看，不得了，連個資都一樣，根本就是同一個人，警方通知兩人的生母到場後，雙方才知道自己是「兄妹亂倫」，小咪也因害怕而突然改口自己是遭到楊男性侵，生母「大義滅親」與親生女兒控告侵生兒子強制性交。

楊男說，他與小咪從未見過面，透過朋友才認識展開交往，不管同居還是流浪，都是經她同意，沒有強迫對方。

檢方根據小咪證詞發現，兩人同居時，家中還有楊的父親及弟弟，若真遭到性侵，是可以對外求救。另外，露宿火車站時附近也有不少民眾或街友，小咪若遭性侵，同樣可以對外求救，或到附近警局報案、撥打電話向親友求援等等，但兩人交往一年多來，小咪均不曾主動離開或向外求救，連警方前往將她帶回時也未曾提及，直到「親兄妹」的事實被揭露，才突然改口，認定證詞有疑慮。

檢方認，依相關證據僅能證明楊男與小咪有發生性關係並懷孕，但難以認定違反小咪意願，再者，兩人為同母異父的親兄妹，發生性關係涉及血親性交罪嫌，但因屬告訴乃論罪，不能由直系親屬或配偶等提告，且生母及小咪僅提告強制性交罪，不想提出血親性交罪告訴，因此做出不起訴處分。

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