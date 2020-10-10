馬英九批國慶沒中華民國　綠營：他執政8年主視覺跟他眼袋一樣

▲109年國慶大會，前總統馬英九出席觀禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

前總統馬英九10日出席國民黨自辦的升旗典禮慶祝國慶時，砲轟總統蔡英文，國慶讓中華民國變配角，視覺設計不見國號。對此，綠營黨政人士表示，馬英九執政8年的國慶主視覺，跟他現在的眼袋一樣，令人刻骨銘心。

馬英九上午表示，國慶讓中華民國變成配角，視覺設計也沒有「中華民國」跟紀元，這讓中華民國變成民進黨騙選票的工具；他也質疑兩岸關係，為何國民黨執政可以做到穩定，而蔡英文就做不到。

對此，黨政人士表示，主視覺部分，先不說蔡英文上任以來，包括國慶在內，各項活動的主視覺都廣受好評，被認為是「國家美學」的大升級，「馬前總統任內八年的國慶主視覺，甚至被人為是開國以來最醜」。

黨政人士說，「在國家美學上，馬英九執政八年的國慶主視覺，就和他現在的眼袋一樣，令人刻骨銘心」。該人士說，事實上，這次國慶整體安排，馬英九在看台時，抬頭難道沒看到巨幅的國旗飛過現場，就是連活動設計，都比當年的他更加認真呈現國家的意象。

黨政人士說，馬英九現在要頭痛的，應該是連國民黨主席江啟臣都急著跟他切割，「馬前總統只敢在牛稠內鬥牛母，滿口中華民國，但面對中國軍機不斷騷擾，日前在媒體詢問時卻一句話都說不出口」。

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