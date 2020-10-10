林飛帆：若有人質疑中華民國成為「配角」　那問題恐怕出在美學

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九10日上午在國民黨中央升旗典禮致詞時，批評總統蔡英文執政4年讓中華民國在每年慶淪為配角。對此，民進黨副秘書長林飛帆表示，台灣人要關注的恐怕非中華民國是不是「主配角」問題，真正受討論的，是台灣在新的國際經貿情勢下佈局供應鏈重組，確保經濟轉型過程中不遺落相對弱勢的群體。

「2020年真的是非常特殊的一年，無論是疫情的挑戰還是國際情勢的巨幅變化」。林飛帆10日下午在臉書表示，台灣能夠成功守住疫情至今，以及在疫情之下成為全球少數經濟維持正成長的國家，這是一個團結的台灣社會共同努力的成果。

林飛帆指出，這一年，台灣人讓國際社會重新認識、肯定、甚至願意與之交往，更甚以往，要把握這個契機，如同蔡英文說的，還有很多工作必須「超前部署」。

林飛帆強調，台灣人要關注的，恐怕不是中華民國是不是「主配角」的問題。因為，在10月10日這一天，如果還有人質疑中華民國成為「配角」，那真正的問題，恐怕是出在美學。

他認為，真正應該受到討論的，也是台灣眼前最艱鉅的挑戰：是如何持續守住防疫成果，在新的國際經貿情勢下佈局供應鏈重組，確保經濟轉型過程中不遺落相對弱勢的群體；同時，在區域安全及穩定，受到中國對外擴張的破壞下，維護台灣的主權與安全。

林飛帆表示，國家的定義，人是根本。台灣全體國民，在面對上述挑戰的實作過程，以及依據現實的情境和考驗，所做出的選擇，才是這個國家真正的意義。

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