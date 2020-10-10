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游錫堃國慶演說：期盼中國務實面對「中華民國台灣」存在的事實

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記者林銘翰／台北報導

國慶大會10日上午於總統府前盛大登場，立法院長游錫堃致詞時表示，台灣是印太戰略的樞紐，更是華人世界的民主堡壘，民主先進國家應不至於眼看台灣遭受侵略而坐視不管，台灣除了誠心致力維繫兩岸和平穩定，在和平、對等、民主、對話的基礎上繼續推動兩岸協商，更期盼中國務實面對中華民國台灣存在的事實。

今年國慶大會以「民主台灣、自信前行」為主軸，主視覺設計以聲波線條呈現，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步。為了讓民眾實地體驗慶典盛況，今年國慶籌備委員會首度開放民眾現場觀禮，特別抽出500位幸運民眾於大會現場欣賞精彩表演，共同歡慶國家最重要的慶典。

▲109年國慶大會，大會主席游錫堃致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲109年國慶大會主席游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）

游錫堃致詞時表示，今年新冠肺炎肆虐全球，許多國家疫情慘重，全球死亡人數已逾百萬，令人非常震驚與難過，但台灣超前佈署，在逆境中走出一片天，不僅有效控制疫情，還有餘力援助其他國家，向世界傳達「TAIWAN CAN HELP」的善意，被國際視為抗疫典範。

游錫堃說，這一切都要歸功於站在第一線的醫護人員及國家隊，台灣不但守住了健康、守住了國家，還為世界守住了民主，也因此今天才能夠如期舉辦這場國慶大會，他要代表大會向全國的防疫英雄致敬，也請大家以最熱烈的掌聲，向在座及全國的防疫英雄們，表達最崇高的感謝。

游錫堃指出，2020年全球遭逢巨變，但天佑台灣，讓我們關關難過關關過，台灣能夠邁出步伐、持續向前，完全仰賴台灣最珍貴的民主資產，「因為民主，台灣成為自由、法治的國家；因為民主，台灣成為幸福快樂、人權的國度；因為民主，台灣成為全球對抗武漢肺炎的典範；因為民主，台灣投資回流再創經濟新局；也因為民主，讓台灣產生源源不絕的活力與創意，及不斷反省精進的能力」。

游錫堃認為，只要大家繼續團結努力，未來台灣一定能克服一切挑戰，再創高峰，這就是今年國慶大會主題「民主台灣、自信前行」的意涵。

游錫堃也提到，台灣能有今日，也要感謝無數民主先賢的犧牲奮鬥。緬懷99年前，林獻堂、蔣渭水等前輩發起「台灣議會設置請願運動」及成立「台灣文化協會」；99年後的今天，台灣不但與世界接軌，有定期改選的總統與國會，台灣豐富的人文與進步的科技，也受到國際的重視與肯定。

游錫堃說，他可以感受得到，整個國家社會正逐漸深化對這座島嶼的認同與愛護，在轉型正義的路上，台灣也持續解密政治檔案，還原歷史真相，因為透明是民主的顏色，同時也是人權的盔甲，唯有透過轉型正義才能鞏固民主、伸張人權，化解心結而更加團結，讓台灣成為堅實穩固的命運共同體。

游錫堃指出，1990年代前後，前總統李登輝主導「寧靜革命」，廢除動員戡亂時期臨時條款，完成國會全面改選、總統直選及政權和平轉移，使台灣成為華人文化圈的民主燈塔。

游錫堃表示，今年國慶日前，立法院朝野黨團形成共識，成立修憲委員會啟動修憲工程，將針對促進世代共贏的18歲公民權、打造權責相符的政府體制等修憲案進行研議，這是國家邁向正常化的艱難工程，立法院通過後還要舉辦公民複決，必須970萬票以上的支持才能生效。

游錫堃說，他期待未來朝野各政黨能理性真誠進行辯論，更期待全體國人團結一起，共同參與這個歷史性的憲政時刻。

游錫堃致詞時表示，台灣人曾攜手一起走過一段民主化的艱辛歷程，光榮地成為華人文化圈第一個民主國家，反觀中共除了對內高壓統治，迫害西藏人、新疆人、蒙古人，毀棄「港人治港，50年不變」的承諾外，還對台灣文攻武嚇、阻擾參與國際社會。

游錫堃也指出，中共近年來更揚棄「韜光養晦」的策略，藉著「一帶一路」、「戰狼外交」，到處以商逼政，孤立台灣。然而，世事贏縮轉化，在發生新冠肺炎及「港版國安法」之後，終於讓全球民主國家看清其極權體制與違反普世價值的本質而展開反制。

游錫堃強調，台灣是印太戰略的樞紐，更是華人世界的民主堡壘，民主先進國家應不至於眼看台灣遭受侵略而坐視不管，但在國際局勢瞬息萬變的關鍵年代，除了誠心致力維繫兩岸和平穩定，在和平、對等、民主、對話的基礎上繼續推動兩岸協商，更期盼中國務實面對中華民國台灣存在的事實。

同時，游錫堃也說，台灣也必須自立自強，自助而後才有人助，全國人民應該不分黨派更加合作與努力，超前佈署，共同創造台灣國際空間的歷史新局。

游錫堃也提到，立法院朝野政黨於本周無異議通過「台美復交」與「促美協防」兩項決議案，回顧年初美國總統川普簽署《台北法案》，近期衛生部長、國務次卿相繼訪台，並宣布多項軍售及友台措施，足見台美關係持續升溫中。

游錫堃表示，當台美關係益形密切之時，8月底捷克參議院議長韋德齊也不畏中共打壓訪台，成為有史以來第一位踏入台灣國會、發表演說的非邦交國現任國會議長，並且還以「我是台灣人」這句話，宣示他與自由民主的台灣站在同一陣線。

游錫堃認為，捷克參議長的來訪如同春燕ㄧ般，為一向處在國際孤立寒冬的台灣，捎來春天的訊息，值此國際局勢更加友善台灣時刻，台灣更應該敞開雙臂，熱誠擁抱民主世界。

游錫堃強調，台灣是在苦難中淬鍊而生的國家，面對強權不斷打壓，民主台灣在蔡英文的帶領下，依然抬頭挺胸、自信前行，也感謝蔡英文、朝野各政黨與全國人民一路以來的不畏不懼。近來，身為國會議長的他，很高興常聽到有人說「做台灣人真幸福」，而這也是自己此刻的心情。

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