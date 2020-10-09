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國慶大會採全實名制限額參加　朝野立委沒報名無法出席

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▲▼109年度國慶大會預演,空軍雷虎小組AT-3衝場。（圖／記者李毓康攝）

▲109年度國慶大會預演，空軍雷虎小組AT-3衝場。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

雙十國慶大典將在10日登場，今年適逢新冠肺炎防疫期間，為配合防疫政策，本次慶典活動將全面採取實名制，也因此讓部分朝野立委未能趕上9月18日的報名截止時間。據了解，目前民進黨團、國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團皆有立委報名出席。

今年國慶大會以「民主台灣，自信前行」為主軸，主視覺設計以聲波線條呈現，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步。為了讓民眾實地體驗慶典盛況，今年國慶籌備委員會首度開放民眾現場觀禮，報名相當踴躍，已抽出500位幸運民眾，於10月10號在大會現場欣賞精彩表演，共同歡慶國家最重要的慶典。

今年適逢新冠肺炎疫情期間，國慶大典出席名單全面採用實名制，除現任正副元首、政府要員、卸任元首、主要政黨黨主席與特別貴賓採保留席規劃外，其餘出席人員包含立委都必須在9月18日前完成報名。

▲▼109年度國慶大會預演,三軍儀隊。（圖／記者李毓康攝）

▲109年度國慶大會預演。（圖／記者李毓康攝）

國民黨團總召林為洲日前表示，國民黨團秉持開放的態度，不會限制黨內立委參加國慶大典，若國民黨黨主席江啟臣決定參加，黨團也將全力配合。隨後，江啟臣9月30日於廣播節目中表示，國民黨是中華民國的開國政黨，中華民國今年109歲，去大聲唱國歌、祝賀中華民國生日快樂，這是開心的事，因此收到邀請就會去，國民黨主席辦公室也證實，已有收到邀請。

據了解，在江啟臣表達出席意願後，國民黨團原規劃以「團進團出」的方式，陪同江啟臣出席10日的國慶大典，但是由於報名時間已於9月18日截止，因此最終僅有已完成報名的幾名立委能夠出席。

民進黨團方面，確定將由黨團總召柯建銘、黨團幹事長鄭運鵬、黨團書記長莊瑞雄代表出席國慶大典，其餘立委則採自由報名的方式，也有立委因錯過報名截止時間而向隅。此外，民眾黨團將由總召賴香伶代表出席，時代力量則派出幹事長王婉諭參加國慶大典。

▲▼109年度國慶大會預演,三軍儀隊。（圖／記者李毓康攝）

▲三軍儀隊預演。（圖／記者李毓康攝）

國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，過去每年的國慶大會都是受邀貴賓才能參加，但都會看到有熱情民眾一大早就在總統府周邊等待，因此今年首次開放500位民眾現場觀禮，線上報名時間自7日起至13日止，並於18日通知獲選民眾。

陳宗彥指出，每一進入會場人員都採取實名制，提供給入場者的禮品袋內有包括消毒、口罩等用品，並要求入場人員全程配戴口罩。今年的座位設計也跟往年不同，除了將間距拉開至30公分，外賓以邀請駐台使節團為主。

慶籌會也提醒，今年適逢新冠肺炎防疫期間，為配合防疫政策，這次慶典活動將採實名制，獲選民眾入場須攜帶觀禮證及身分證明等相關文件供查驗，務必做好自主健康管理，並配合活動全程佩戴口罩。

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