國慶日北台灣溼涼！熱帶擾動影響⋯周一起「2地區」雨勢更大

▲國慶連假天氣不穩，北台灣溼涼。（圖／取自「天氣風險」臉書）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假受到東北風增強影響，桃園以北、宜花地區天氣不穩，容易有局部短暫陣雨，夜間低溫將下探22度。另外周一起再受到南方海面的熱帶擾動影響，東半部、恆春半島可能有局部大雨，北北基雨勢也會更明顯。

氣象局預報員王品翔表示，連假3天天氣狀況類似，受到東北風影響，桃園以北、宜花地區雲量偏多，有短暫降雨機率，中南部則是多雲到晴，午後可能有零星降雨。

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王品翔指出，周一起到週三除東北風外，還會受到南方熱帶擾動影響，各地水氣增加，東半部、恆春半島降雨更明顯，可能出現局部大雨，北北基雨勢也會更大，中南部則轉為多雲。

▲國慶日北台灣有雨。（圖／記者李毓康攝）

周四、五水氣減少，回到受到東北風影響的天氣型態，與連假天氣類似。在氣溫方面，桃園以北與宜花高溫約27到28度、中南部約30到32度，各地夜間低溫約22到24度。

至於熱帶擾動是否有可能進一步發展成熱帶性低氣壓或颱風，王品翔表示，還需觀察路徑與強度，目前各模式預報分歧性大，還無法判斷。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，明天雙十國慶的天氣和今天類似，沒有太大的變化，仍然是北部、東部雲量較多，中南部晴到多雲的天氣型態。不過到了周日，連假最後一天，天氣會有一些變化。

▲國慶連假天氣。（圖／中央氣象局）※點圖放大

而位於菲律賓群島附近的東風波動為台灣附近帶來水氣，東半部宜蘭、花蓮到恆春半島的降雨會變得明顯，西半部雲量則會稍增。不過時序已經進入秋天，這個系統發展的狀況還有待觀察。

另外，昌鴻颱風已經逐漸由北轉向東北方向前進，逐漸遠離台灣，對台灣的天氣沒有直接影響。但是受其外圍風速影響，北部及東部沿海風浪仍大，有海上活動要留意這幾天有長浪發生機會。