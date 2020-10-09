連假首日事故多！國1楊梅車速不到40km　國5明恐「5點就開始塞」

記者李宜秦／台北報導

今天是國慶連假第一天，國道事故狀況多，導致部分路段出現回堵。交通部高公局表示，楊梅路段發生追撞事故，車流回堵9公里，車速僅約20到40公里。另明日國5南向將從凌晨5點湧入車流，恐到下午4點才會紓解。

▲國1北向73.95km處目前車多。（圖／翻攝高公局即時影像）

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高公局表示，截至今日下午3點，國道交通量為65.5百萬車公里，較去年同期減少10％，其中國5南向車流為26713輛次，比去年減少14％。

根據高公局1968 APP顯示，國5時速多可維持在60到80公里，少數壅塞路段包括楊梅端－湖口服務區、竹東－竹東端、豐原－大雅、員林－林厝等。

▲國1北上湖口-高架楊梅端塞車。（圖／翻攝高公局即時路況）

高公局表示，國5南向在中午高乘載管制、匝道封閉等措施結束後，到下午2點有車多壅塞情形，不過2點後就陸續紓解，南向車速可達70公里。

高公局指出，今日北部北向東湖、竹北路段車多，楊梅路段則有追撞事故，導致兩線道佔用，車流回堵9公里；中部霧峰南向路段在中午有事故，彰化路段也有車多情形；南部五甲系統11點有事故，導致台88線出現壅塞，國3南向中寮隧道11點也發生事故。

高公局表示，明日國5南向將從凌晨5點開始湧入車流，一路壅塞到下午4點，國1南向楊梅－新竹、土城－關西從上午10點塞到下午1點，國1彰化－埔鹽、快官－霧峰、舊正－國姓可能塞到上午11點，仁德、仁武路段也有零星雍塞。