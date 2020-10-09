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國慶假日「12星座財運」曝！雙子有驚奇轉變...牡羊遇貴人來敲門

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▲「3生肖」7月份財運大開。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雙子座在財運上能夠「化險為夷」。（圖／取自免費圖庫Pixabay，示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

雙十國慶連假來了，中華民國星相學會副理事長小孟老師9日晚間在臉書分享10月10日當天的「12星座運勢」總整理，同時也揭露每個星座的貴人、小人以及幸運色。其中雙子座在財運上能夠「化險為夷」，獅子座在工作上可能要討好直屬主管，還要留意公司財報。

小孟老師揭露雙十國慶當天的12星座運勢，整理為以下：

牡羊座：
工作：幸運貴人相助
感情：追求者間競爭
財運：煩惱問題解決
牡羊幸運色：土褐色 貴人:雙魚 小人:射手

金牛座：
工作：長途跋涉成功
感情：兩人珍惜彼此
財運：增加其他項目
金牛幸運色：火焰紅 貴人:射手 小人:牡羊

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雙子座：
工作：接受目前現狀
感情：調整內在心情
財運：運勢化險為夷
雙子幸運色：碧山青 貴人:雙子 小人:處女

巨蟹座：
工作：拿回主導優勢
感情：照顧自己優先
財運：改變投資方向
巨蟹幸運色：卡其色 貴人:天秤 小人:魔羯

獅子座：
工作：討好直屬主管
感情：注意說話技巧
財運：留心公司財報
獅子幸運色：水藍色 貴人:牡羊 小人:獅子

處女座：
工作：切磋談判技巧
感情：兩人暫時冷靜
財運：勤學習加把勁
處女幸運色：湖水綠 貴人:魔羯 小人:雙魚

天秤座：
工作：表現滿滿收益
感情：呵護對方心情
財運：突破當前現狀
天秤幸運色：岩石灰 貴人:獅子 小人:雙子

天蠍座：
工作：建議充電學習
感情：獨立堅強自處
財運：選擇喜好商品
天蠍幸運色：百合白 貴人:巨蟹 小人:水瓶

射手座：
工作：提倡個人想法
感情：完成里程目標
財運：改變投資心情
射手幸運色：深粉紅 貴人:水瓶 小人:天秤

魔羯座：
工作：加班完成任務
感情：進入下一階段
財運：結束局部投資
魔羯幸運色：奶茶色 貴人:天蠍 小人:射手

水瓶座：
工作：團隊溝通熱烈
感情：溫柔細水長流
財運：按照計畫執行
水瓶幸運色：夕陽橙 貴人:牡羊 小人:魔羯

雙魚座：
工作：累積充電養分
感情：兩人互為隊友
財運：掌握獲利清單
雙魚幸運色：雛菊黃 貴人:金牛 小人:巨蟹

▼109年度國慶預演，直升機吊掛國旗，飛越總統府上空。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲▼109年度國慶預演，直升機吊掛國旗，飛越總統府上空。（圖／翻攝自ETtoday直播）

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