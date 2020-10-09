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國慶焰火盛宴倒數黃偉哲視察現場整備　台南總動員辦喜事迎國慶

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▲台南市長黃偉哲也到安平現場視察，在副秘書長王揚智、新聞處長蘇恩恩陪同下確認各環節整備狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲（中）也到安平現場視察，在副秘書長王揚智、新聞處長蘇恩恩（左）陪同下確認各環節整備狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

各界引頸期盼的國慶焰火即將進入最後倒數階段，位於安平的主副舞台各個表演團體預演及準備工作正緊鑼密鼓進行中，9日下午台南市長黃偉哲也到安平現場視察，在副秘書長王揚智陪同下確認各環節整備狀況。

▲台南市長黃偉哲也到安平現場視察，在副秘書長王揚智、新聞處長蘇恩恩陪同下確認各環節整備狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，國慶焰火就要到了，台南市政府團隊繃緊神經做了周全準備，截至目前也一再確認各項工作是否完備，不管硬體、軟體都積極佈署。今年的焰火增加了將近1萬發，總共是27354發，預計可能吸引將近25萬以上的人潮。黃偉哲說，天空上焰火表演是由國防部負責呈現，台南市則主要負責地面上的工作，像是表演團體正在進行預演，也非常多志工朋友在今天提前來做訓練準備，10日務必將場地清潔工作做好，交通動線做好，治安把關好，讓南來北往的遊客以及市民朋友們，可以在健康、安全又乾淨的環境裡面觀賞煙火、吃小吃、看表演。

至於最多人關心的交通規劃，黃偉哲也提到非常感謝在地店家與居民，配合交通管制犧牲自己出入的不便，真的很感激市民的全力配合，全市總動員是以辦喜事的心情來迎接這場國慶煙火。此外，更特別呼籲即將前來觀賞焰火的朋友，注意交通管制資訊，以搭乘大眾交通工具為主，並攜帶口罩，才能順利安全的觀賞美麗焰火。

▲台南市長黃偉哲也到安平現場視察，在副秘書長王揚智、新聞處長蘇恩恩陪同下確認各環節整備狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了等待夜晚近27000發的國慶煙火之外，台南最強觀光代言人黃偉哲也推薦給外地遊客，白天可以到市集、安平古堡、億載金城，還有中西區的美術館等等眾多景點，都是玩賞的好去處，提醒大家記憶卡要多帶幾張，才能將所有美景用影像帶回去。

▲台南市長黃偉哲也到安平現場視察，在副秘書長王揚智、新聞處長蘇恩恩陪同下確認各環節整備狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲也到安平現場視察，在副秘書長王揚智、新聞處長蘇恩恩陪同下確認各環節整備狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，台南市不以史上規模最大國慶焰火為賣點，因為明年可能就會突破今年的規模，但是我們絕對是要做到讓來看國慶煙火的人都能夠既看熱鬧又看門道。什麼叫做既看熱鬧又看門道？他們一定要一個很安全、很舒適、很健康的，而且是環境很好的觀賞經驗，我們不希望民眾來塞車塞半天，看了33分鐘之後，又憋了一肚子氣，塞車塞回去，回到家發現東西被偷了，皮包被割了，車窗被砸了，然後環境很髒，我們不希望這樣，所以市府動員了將近1千多名位的志工，做好環境維護，場所巡查，停車場的巡查，我們請台南市民可以以一種辦喜事的心情來做好這次的國慶煙火。我們不敢說完全沒有缺點，但是要把缺點縮到最小，務必要給市民朋友和所有來賓最好的國慶煙火施放觀賞。

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