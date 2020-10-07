受上半年疫情影響　大江週年慶卯足全力回饋「鈔」有感

▲大江週年慶卯足全力，回饋「鈔」有感。（圖／大江提供）



記者楊淑媛／桃園報導

每年10月是全台百貨零售業週年慶旺季，受到上半年疫情影響，百貨業者業績成長受衝擊，使今年週年慶檔期備受考驗，業者紛紛祭出年度最優惠折扣吸引消費者買單，桃園的大江購物中心8日起至11月1日舉辦「大江週年慶鈔狂」促銷活動，聯名卡友首7日單筆消費滿999元即可獲得200元電子現金券，回饋率超過20%。

▲大江今並以全桃獨家餐飲品牌進駐及大型特賣會號召人潮。（圖／大江提供）

大江購物中心副總經理何旭魁表示：上半年因疫情影響，全台百貨業者的來客數下滑，所以今年的週年慶更要卯足全力，位於桃園青埔商圈的大江購物中心也是唯一有舉辦週慶的商場，為期25天的週慶檔期，期挾帶商圈近日來累積的高人氣更有助於業績成長。

為助攻週年慶業績，大江購物中心各大主力業種，同步推出消費滿額贈送電子現金券，今年並以全桃獨家餐飲品牌進駐及大型特賣會號召人潮，九月中旬由瓦城泰統集團「時時香SHANN RICE BAR」率先開幕打頭陣，緊接著是來自北海道的「味之時計台拉麵」及「金魚虎名古屋料理」等知名餐廳陸續開幕；童裝龍頭「WHY AND 1/2」桃園唯一秋冬特賣會將於10月20日登場，全面4折起，屆時勢必掀起一波搶購熱潮。

・一用上癮、回購率超高