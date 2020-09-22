低門檻高回饋！夢時代週年慶9/24開跑　滿額再抽百萬智能家電

▲百貨週年慶即將席捲南台灣，這一次夢時代「超前同業」搶先在9/24開跑，多重好康優惠讓民眾直呼有感。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪)

記者陳珊珊／高雄採訪報導

長官們手拉緞帶一起拆開禮物盒，象徵今年高雄夢時代週年慶「超前同業」，搶先在9/24盛大開跑！各大優惠亮點，您做好功課了嗎？一走進門，可愛Q萌的TSUM TSUM就在眼前，米奇米妮等迪士尼明星角色，讓民眾一秒少女心爆發

開心合照留念。

▲▼高雄夢時代週年慶於9/24-10/14盛大登場。（圖／記者陳家豪攝）

民眾劉小姐開心地說：「知道夢時代週年慶這次有TSUM TSUM，覺得它超級可愛，所以今天特地邀朋友來跟它拍照」。民眾王小姐說：「我超期待夢時代的週年慶，因為這次夢時代會員來店禮有TSUM TSUM，真的很可愛！我們只要消費滿600元，就可以加價獲得TSUM TSUM的商品」。

▲夢時代取得迪士尼授權，推出TSUM TSUM來店禮，包括不鏽鋼保溫瓶、休閒方形後背包與蘑菇造型自動傘。（圖／記者陳家豪攝）

▲週年慶消費滿額再加碼抽SAMSUNG智能家電系列組合、PHILIPS空氣清淨機，或是FUJI愛沙發按摩椅等夢幻好禮。（圖／記者陳家豪攝）

今年夢時代週年慶取得迪士尼授權，會員在活動期間內消費滿600元，再加30元即可兌換TSUM TSUM的來店禮，像是休閒方形後背包、蘑菇造型自動傘或不鏽鋼保溫瓶。另外也祭出多重好康優惠，包括化妝品消費滿2,000元送300元，全館指定品牌消費滿3,000元送400元，消費滿額再加碼抽SAMSUNG智能家電系列組合、PHILIPS空氣清淨機，或是FUJI愛沙發按摩椅等夢幻好禮，暖心優惠讓民眾直呼超有感！

▲化妝品消費滿2,000元送300元，吸引民眾搶好康優惠。（圖／記者陳家豪攝）

民眾張小姐表示，「今天跟朋友一起來逛街，主要是看化妝品，我覺得便宜滿多的，加上夢時代週年慶會送優惠券，整體下來很划算」。民眾許小姐分享，「我覺得今年夢時代週年慶很厲害，比往年優惠許多，其實我每年都會來逛逛，主要是買彩妝保養品、衣服或飾品類」。

▲「漢來上海湯包」整桌豐富佳餚，光用看得就口水直流。（圖／記者陳家豪攝）

▲夢時代星巴克內經典的美人魚牆。（圖／記者陳家豪攝）

走累逛累了，踏進B1美食廣場，品嚐南台灣最經典的「漢來上海湯包」，整桌豐富佳餚，包括生煎湯包、川味口水雞與飄香排骨，讓饕客們大飽口福。擁有最美風帆造型的星巴克就在高雄夢時代，店內三大藝術牆各有不同氛圍，特色餐點與飲品也大受喜愛。夢時代週年慶一如往常驚喜連連，一站式滿足民眾吃喝玩樂，血拼逛街等需求！

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