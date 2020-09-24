小姊弟連6年40元共餐吃到飽…長大想報恩回饋！老闆娘說話了

記者白珈陽、徐愷昕／南投報導

南投一名女網友在臉書社團PO文，表示小時候經濟拮据時曾受到一家牛排館照顧，每每她與弟弟點一份40元鐵板麵，老闆娘都都會多給麵包跟冰棒，一吃就是6年，現在她長大了，想回饋20份排餐的錢。如今該牛排館老闆娘也真被找到，她說雖然只是小事，也不算什麼幫助，卻一直被記得覺得很窩心，不過回饋的部分心領了，「有空回（姊弟倆）來給我們看一看就好」。

▲現在一份鐵板燒已漲為70元，排餐130元，若按洪女回饋20份排餐，得花2600百元。（圖／記者白珈陽攝）

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▲老闆娘表示，從兒子口中得知此事，覺得很窩心，「有空回（姊弟倆）來給我們看一看就好」，不必回饋。（圖／記者白珈陽攝）

洪小姐於臉書社團《南投人聊天室》PO文指出，小時候因爸爸早逝，媽媽一人要扶養3個小孩，她跟弟弟兩人一天只有100元的伙食費，她都會帶弟弟走到這家牛排館，一起點一份40元鐵板麵，「主要是想去那喝那邊的濃湯跟飲料喝到飽」。但老闆娘注意到了，都會多給麵包跟冰棒。洪小姐現在長大了，回想起老闆娘的暖心舉動，跟弟弟想回饋20份排餐（每份130元）的錢，於是發文尋找老闆娘。

記者循線找到該牛排館，發現現在一份鐵板麵已漲價為70元，排餐則為130元，若洪小姐要回饋20份排餐的錢報恩，預計將花上2600元。不過對此，53歲林姓老闆娘得知後婉拒，表示對於洪女的好意「心領了」。

▲老闆娘重現當年小姊弟40元共餐的內容，飲料跟湯可無限續，餐後另給2冰棒。（圖／記者白珈陽攝）

老闆娘低調說道，自己是昨（23）日輾轉從兒子口中得知此事，當下覺得很感動，想說是小事情也沒什麼，不過孩子長大後有這樣的想法，她覺得很窩心也很欣慰，至於回饋的部分就不用，「她（洪女）有那個心意，我們就很高興了，有空就回來給我們看一看就好」。

由於店裡客人來來往往很多，老闆娘坦言，雖然對於洪女自述連續來了6年並不是特別有印象，但她相信洪女只要前來跟她聊天，她一定很快就會認出來。

而現場一位內用客人則表示，現在社會上很多窮苦家庭，他今天工作剛好經過，早上看到新聞後覺得老闆娘人真的很好，所以特別來吃，決定以新台幣支持店家。

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