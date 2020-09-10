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微風週年慶消費滿6千元抽iPhone11　破百件獨家新品、最高回饋26％

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▲▼ 微風 。（圖／微風提供）

▲微風廣場與微風南京今（10日）宣佈今年週年慶優惠。（圖／微風提供）

記者鮑璿安／台北報導

9月百貨週年慶，台北101、麗晶百貨陸續開跑，微風廣場與微風南京今（10日）宣佈今年週年慶優惠，微風南京全館消費滿3,000元送300元；也享有26%高回饋以及單筆消費6,000元總價值超過百萬的抽獎機會，常務董事岡一郎直言對本次優惠相當有信心，豪邁喊出今年週年慶目標，渴望突破41.8億元。

▲微風 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 微風 。（圖／微風提供）

▲今年憑微風積點禮遇會員資格消費滿6,000元即可抽iPhone11。（圖／記者湯興漢攝、微風提供）

微風集團週年慶將在9月17日至10月12日開跑，為期26天時間，今年憑微風積點禮遇會員資格並於微風廣場、微風南京當日當館單筆消費6,000元，即可參加總價值超過百萬抽獎機會，單筆12,000即可獲得2次抽獎，以此類推。微風廣場部分，則有珠寶手錶滿30,000元送1,500元酬賓券；國際精品、2FHastens滿10,000元送1,000元酬賓券，且今年獨家商品超過百款，都是出了微風就買不到。

▲▼ 微風 。（圖／微風提供）

▲▼ 微風 。（圖／微風提供）

▲微風廣場獨家Salvatore Ferragamo BOXYZ灰色鱷魚皮提包，價格店洽； 微風廣場獨家PORTS1961 湛藍幾何圖騰托特包，原價42,000元 特價29,800元。（圖／微風提供）

針對不同客群，微風南京提供全館消費滿3,000元送300元優惠，門檻降低不少，且指定餐飲櫃位滿500元送200元橫濱牛排抵用券，滿足消費者胃口。今年週年慶亮點更在於，微風廣場首次推出首四日加碼超值回饋，全館累計消費滿300,000元或國際精品、2FHastens累計消費滿800,000元即贈10,000元酬賓劵，另全館憑不限金額消費發票即可兌換100元。

此外，微風集團近年來力推線上支付的部分，週年慶期間只要使用BREEZE PAY綁定指定銀行支付，單筆消費5,000元，贈送1,500 點；首四日綁定指定銀行信用卡單筆消費8,000 元，加碼再贈送2,500 點，力求搶下虛擬商機。

▲▼ 微風 。（圖／微風提供）

▲微風集團常務董事岡一郎（左二）喊話今年週年慶業績突破41.8億元。（圖／微風提供）

微風集團常務董事岡一郎表示，受到疫情影響，日本200多家百貨公司已經關閉12間，但他大讚台灣衛福部防疫一級棒，因此對於微風旗下百貨的表現很有信心。另外像是先前三倍券熱潮，帶動百貨餐飲、超市業績成長1成至1成5，而此次週年慶不光是祭出優惠折扣，也有達消費門檻送禮的活動，都是為了緊抓消費者的心，岡一郎喊話今年業績計劃突破41.8億元，一舉補回上半年疫情損失。

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