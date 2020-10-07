國旗蛋糕＋百盒餐點　多那之斗六棒球店與家扶兒同慶雙十　

▲多那之斗六棒球旗艦店訂製青天白日滿地紅的大蛋糕贈予雲林家扶中心，並與參訪的環球幼兒園小朋友一同高唱生日快樂同賀國家生日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

在光輝十月國家生日前夕，多那之斗六棒球旗艦店經理洪培訓帶著一個青天白日滿地紅國旗蛋糕，還有黃金獅子、WOO貓頭鷹、馬爾濟斯、便便王及天使心等五個動物造型蛋糕，還有100盒的愛心餐點、文具贈予家扶中心，共同與環球幼兒園的小朋友高唱生日快樂分享。

「持續對社會發揮正面影響力的企業，愛與分享更是服務準則」多那之斗六棒球旗艦店經理洪培訓表示，適逢周年慶期間更恰是我們國家的生日，特別訂製青天白日滿地紅的大蛋糕，來與家扶兒童慶生歡樂，而來參訪的環球幼兒園獲知家扶有這為國家慶生安排，小朋友們更是高唱生日快樂同賀我們的國家生日。

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雲林家扶中心主委陳燦勳肯定洪培訓經理對社會企業經營理念，尤其洪培訓不僅有律師執照，也完成芝加哥西北大學法學院及商學院綜合課程學位，在北部律師事務所服務一段期間後毅然返鄉雲林投入創業理念，在斗六經營咖啡館，更創造出店裡有呼吸的大樹綠意盎然，宛若坐在大自然裡，成為打卡熱點，讓多那之斗六棒球旗艦店一年期間立即投入關懷社福團體，首站到雲林家扶將愛心餐盒與文具贈給受服務的家庭，讓人讚佩青年創業有理想有抱負。

台大法律系畢業洪培訓不僅有律師執照，也完成芝加哥西北大學法學院及商學院綜合課程學位，在北部律師事務所服務一段期間後毅然返鄉雲林投入創業理念，在斗六經營咖啡館，讓多那之斗六棒球旗艦店一年期間立即投入關懷社福團體，首站到雲林家扶將愛心餐盒與文具贈給受服務的家庭，讓人讚佩青年創業有理想有抱負。

而來到雲林家扶參訪的環球幼兒園大班小朋友，看到五個不同動物造型的蛋糕驚喜不已，更看到國旗的大蛋糕可真是讓孩童們大開眼界，環球幼兒園鍾睿恩小朋友直呼國旗蛋糕真是美呆了；家扶陳燦勳主委、李美惠與蔡銘貴委員與洪培訓帶領下齊唱生日快樂歌，不僅祝中華民國生日快樂、多那之斗六棒球旗艦店生日快樂，更祝福大家都能平安、健康、歡樂，在幸福的國家成長、茁壯。



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