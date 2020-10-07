藍委提案酒駕、毒駕致人死傷立即關3天　內政部有疑慮

▲國民黨立委提案修正《社會秩序維護法第八十七條》，針對毒駕、酒駕造成他人重傷或死亡者，應立即拘留三日。（資料照／記者林世文攝）

記者楊蕓／台北報導

我國毒駕及酒駕問題嚴重，國民黨立委提案修正《社會秩序維護法第八十七條》，針對毒駕、酒駕造成他人重傷或死亡者，應立即拘留三日。內政部次長邱昌嶽表示，社維法的定位是「事後」處罰，並非事中或現場的程序處置，且拘留期間接見通信是基本人權，訂定高度限制人民權利的處罰，內政部有疑慮。

國民黨立委魯明哲、許淑華、萬美玲、洪孟楷、呂玉玲提案修正社會秩序維護法第八十七條，明定車輛駕駛人因施用毒品、迷幻藥、麻醉藥品，或酒精含量超過規定標準，而造成他人重傷或死亡者，應立即拘留三日或新臺幣一萬八千元以下罰鍰，並禁止接見通信，加重毒駕、 酒之懲戒，以增嚇阻之效。

邱昌嶽表示，提案內容希望當場抓到酒駕、毒駕，立即依社維法先關三天，社維法有拘留三日規定，後續再依據道路交通安全管理處罰條例及刑法處罰，但社維法的定位是「事後」處罰，並非「事中」或「現場」的程序處置，該提案恐是剝奪人身自由的規定，無法作為當場程序處理的措施。

邱昌嶽表示，實務上相關案件從警局移送到法院裁罰，平均天數需要三十天左右，程序上也沒有即時性問題，無法獲不能在酒駕當場抓起來關三天。

邱昌嶽提到，拘留期間接見通信屬基本人權，在刑事訴訟法中必須要有妨害羈押等情形，才可以來做，社維法是處罰輕微的違反社會秩序的法律，是否要訂這樣的規定來高度限制人民權利的處罰，內政部有疑慮。

邱昌嶽強調，酒駕、毒駕問題在現行法律及相關制度，已有刑法第85條之3、道交條例第35條及道路交通安全規則第114條，已建構完整成熟的法律體系，如果要現場先將行為人關三天，可以從上述三個法律中尋求法律基礎，若有不足或不明確的再研議修正。

邱昌嶽表示，社維法的通盤檢討勢在必行，過去已刪除予以拘留相關規定，經過辦理民調、參考各國法例後，已政策決定刪除拘留法相關規定，內政部建議維持原條文暫不予修正。

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