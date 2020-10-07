「無照+酒駕」！台南老農開小貨車撞機車肇逃　退休老師枉死

▲台南74歲沈姓老農酒駕被註銷駕照，竟再度酒駕撞死72歲騎機車的董姓退休老師，沈男肇逃再撞停放在路旁之自小貨車受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南74歲沈姓老農因酒駕被註銷駕照，10月5日下午竟再度酒後駕駛小貨車，在白河區庄內里新興路，追撞72歲騎機車的董姓退休老師，沈男肇事後繼續往前行駛，再撞停放在路旁之自小貨車，沈、董2人雙雙送醫，董男急救不治身亡，沈男酒測值0.99mg/l，全案依公共危險、過失致死等罪嫌送辦。

白河分局警方指出，10月5日下午3時5分許，74歲沈姓老農酒後駕駛小貨車，沿白河區新興路一般車道東往西直行，行經新興路394號前，與前方同向行駛一般車道車道之72歲董姓退休老師所騎機車發生追撞肇事，沈男肇事後未停車，繼續往前行駛，再撞擊停放在路旁1部自小貨車，致沈、董2人受傷，被消防局救護車送往奇美醫院急救，董男經急救傷重不治死亡。

白河警方案發後，除派員管制交通並進行勘查測繪蒐證，沈男酒測值0.99mg/l，警方初判肇因為沈男酒後失控駕駛自小貨車，未注意車前狀態肇事，被追撞死亡的董男尚未發現肇責，全案依公共危險、過失致死等罪嫌送辦。酒駕的沈男檢方偵訊後原裁定10萬交保，但沈男無錢交保因而被收押。

白河分局指出，將清查轄區酒駕累犯並由勤區、所長逐一作勸導約制，持續取締酒後駕車，2019年全年取締酒後駕車126件，今年迄今已150件，警方將持續取締，貫徹酒駕零容忍。此外，將結合各鄰里宮廟及里民集會時機，加強廣播及親身宣導，灌輸不酒後駕車觀念。

● 《ETNEWS新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

・超級經典明星商品，網路好評一面倒