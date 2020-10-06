酒駕慣犯撞倒整排圍欄害騎士摔死　肇逃還嗆：不關我事

▲鄧姓男子撞倒圍欄害騎士摔車，自己又肇事逃逸。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子鄧俊誠，曾犯下多次酒駕遭到吊銷駕照，但去年4月間，他又飲酒過後開車上路，行經桃園市蘆竹區時衝入對向車道，撞倒路邊整排鐵絲圍欄。結果後方機車騎士閃避圍欄不及，當場摔車死亡。鄧男當時走過現場時，還對現場目擊者嗆聲：「不關我的事情」而後逃逸。高等法院審理後，將他重判8年8月。可上訴。

判決指出，鄧男2009年間酒駕先遭判罰金5萬元，去年初再犯酒駕，這次遭判刑2月、併科罰金15000元定讞，他在2月間才執行完畢，駕照一併遭到吊銷。但他執行完畢才2個月，又犯下這起酒駕致人於死案件。案發於去年4月23日，鄧男飲酒後駕駛著進口賓士轎車上路，行經桃園市蘆竹區八德一路由林口往南崁路段，鄧男車輛失控，高速衝入對向車道，並將路旁整排的鐵絲圍欄撞倒，車子最後撞進草叢裡。

隔沒3分鐘，楊姓機車騎士騎車行經此處，閃避不及撞上傾倒的鐵絲圍欄，人車倒地，騎士躺在地上。行經該地的汽、機車駕駛趕緊停車幫忙，其中一名證人發現鄧男醉醺醺地從草叢中走出，出聲喝止：「你有喝酒，你不能離開。」鄧男竟嗆：「是他自己撞上的，不關我的事情」，隨即邊走邊講電話，神情慌張地離開現場，接著攔下一部機車，央求陳姓騎士載他離開。

警方到場後，將倒地的楊姓騎士送醫，但到院前已經死亡。至於載走鄧男的陳姓騎士也察覺有異，隨後返回現場，並告知警方鄧男下車地點。警方1個多小時後就循線找上鄧男，進行酒測發現他酒測值此時仍高達每公升1.56毫克。檢方依照酒駕致死、肇事逃逸等罪，提起公訴。

法院審理時，鄧男否認犯罪，辯稱當時為了閃避超車才會衝入對向草叢，並未酒駕，是回到家才喝酒；還說因為天色昏暗，不知道自己撞倒圍欄，也不知道有騎士因此摔車。但法院根據現場多名證人的供詞，戳破鄧男謊言。一審將他判刑8年8月，鄧男以量刑太重為由，上訴二審。

而二審高等法院審理後，也認定鄧男有罪，考量他已有2次酒駕定讞前科，甚至吊銷駕照，仍不知悔改，再次酒後駕車上路，肇致被害人死亡；且事故發生後，經在場人阻止，仍逕行離開，犯行惡劣；再加上矢口否認犯行，未與被害人家屬達成和解，顯見毫無悔意，犯後態度不佳，因此二審駁回上訴，維持8年8月的刑度。可上訴。