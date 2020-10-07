酒駕毒駕致人傷亡先關3天？　沈發惠直呼驚悚：連受刑人都不能這樣限制

▲民進黨立委沈發惠。（資料照／記者湯興漢攝）



記者楊蕓／台北報導

我國毒駕及酒駕問題嚴重，國民黨立委提案修社會秩序維護法第八十七條，針對毒駕、酒駕造成他人重傷或死亡者，應立即拘留三日並禁止接見通信。民進黨立委沈發惠直呼完全是民粹、驚悚的修法，尤其禁止接見通信，比法院收押禁見還嚴重，連受刑人都不能這樣限制。

立法院內政委員會7日審查《社會秩序維護法》修正草案，國民黨立委魯明哲、許淑華、萬美玲、洪孟楷、呂玉玲提案修正社會秩序維護法第八十七條，明定車輛駕駛人因施用毒品、迷幻藥、麻醉藥品，或酒精含量超過規定標準，而造成他人重傷或死亡者，應立即拘留三日或新臺幣一萬八千元以下罰鍰，並禁止接見通信，加重毒駕、 酒之懲戒，以增嚇阻之效。

民進黨立委沈發惠認為，不應該開倒車讓社維法一直擴充，而是要往限縮的方向檢討，內政部次長邱昌嶽表達同意並表示，社維法是維護社會秩序的最後一道防線，任何問題應先回歸刑法或專法適用，尤其拘留法的制度應該廢止，但也坦言社會對於社維法有錯誤的期待。

沈發惠批評，藍委提案毒駕、酒駕造成他人重傷或死亡者，應立即拘留三日，並禁止接見、通信，比法院收押禁見還嚴重，連受刑人都不能這樣限制，即使是刑事案件的羈押也必須要有一定條件，刑事訴訟法認定有逃脫、煙滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人可能，經法院裁定才可以禁止接見通信權利，直呼這完全是民粹、驚悚的修法。

邱昌嶽回應，內政部認為這幾個條文修正無助事實問題的解決，且社維法是非常不合時宜的法律，處理違反的行為樣態在當今社會來看，很多要回到刑法和各專屬法律去做處理，不應該在社維法中規範，內政部會盡量朝整部法律通盤檢討，盼三個月內完成。

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