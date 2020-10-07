高雄驚爆第5警醉駕！派出所長酒測值飆0.99...醉撞女騎士

▲所長知法犯法酒後騎黑色機車上路，醉撞女騎士。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄又傳出所長知法犯法，喝酒上路甚至肇事，一名在六龜區兼任所長的52歲吳姓巡佐，6日晚間6點多，騎機車在旗山區旗南一路一段與大坑巷口，和一名劉姓女機車騎士發生擦撞，造成對方右腳瘀清，巡佐本身左腿撕裂傷但酒測值竟高達0.99，旗山分局將他依公共危險罪嫌究辦，高市警局也決定予記大過、免除所長一職。

高雄市警局指出，吳姓巡佐休假騎車發生交通事故，經查已違反刑法公共危險罪及相關行政規定，除移送橋頭地檢署偵辦，也立刻召開人評會將他的職務降調至警備隊並記一大過處分，刑責方面因檢方認為事證明確，目前無保請回中。

▲所長知法犯法喝酒上路，醉撞女騎士。（圖／記者黃子倩翻攝）

警察局長劉柏良在議會備詢，也立刻被媒體問到這件事情，劉柏良回應：「昨天晚上分局長跟我報告，要求分局長馬上調離主管職務，要求督察室派人調查，認為身為幹部不能以身作則相當遺憾，馬上從速從嚴究責。」

不過由於今年1月至今，連同吳姓巡佐在內，高雄已經有5名官警酒駕出事，加上之前高雄曾經有基層員警涉酒駕，直屬長官遭到連坐調職的狀況，吳姓巡佐又兼任所長，這回是否會牽連六龜分局新任未滿4個月的分局長，以及正在北部受訓的督察組長，目前仍是未知數。

►點我超越韓國愉快體驗