「40分鐘獨嗑3火鍋」情侶驚：嚇死人　纖細妹決一死戰…8千人跪了

▲妹子嗑3鍋小火鍋，竟被客人指指點點！（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「我只是肚子很餓！」一名女網友抱怨，日前叫了3鍋小火鍋內用，卻被另一桌客人指指點點點「嚇死人哦～這麼會吃」，甚至吃飯過程中，對方會轉過來觀看。所幸原PO也不是省油的燈，吃飽後，她當場怒噴一串話嗆爆情侶，而對方只能乖乖坐在原地道歉。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，昨（6）日晚上獨自一人吃小火鍋，接著向店家喊話「3個藥膳鍋，不要火鍋料～」隨後，老闆娘轉身急忙備料同時，某一桌的情侶客人開始投射異樣眼光，甚至大聲碎嘴。

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原PO拉長了耳朵，聽見女方表示，「欸～那女的很誇張欸，一人吃3個，嚇死人哦這麼會吃，每個月餐費一定超可怕」，而男方下秒搭話，「哈哈～這樣妳還會說我很會吃嗎？我吃一半就差不多飽了！」

畢竟肚子已咕嚕咕嚕叫，原PO只好先壓抑火爆情緒，並趕緊找位子坐下，但嗑鍋過程中，頻頻見到情侶指指點點，原PO多次用狠瞪反擊，結果對方完全少根筋。40分鐘後，吃飽喝足的原PO見情侶還在位子上，決定上前教訓一頓，「是該決一死戰了！」

只見原PO走上前，向情侶開戰，「請問我吃三鍋怎麼了嗎？是妨礙到兩位了嗎？」頓時情侶慌了，開始支支吾吾，原PO再質問「「啞巴？需要幫妳申請導盲犬？」雙方對話如下：

情侶：沒有啦～我女友想說第一次看到有女生可以吃那麼多，覺得厲害！



原PO：是喔，啊關你屁事，而且你們筷子幹嘛一直指過來？



情侶：這是習慣，每個人都有自己拿餐具的方式，如果妳不高興那真抱歉

原PO：被陌生人一直拿著筷子指指點點講閒話還高興的話，應該是智X吧～還有，我吃多少那是我家的事，你們如果要練習英文對話就回家慢慢練，聊天時嘲諷店員的身材並沒有很高尚

由於情侶吃飯時，也一直對著女店員的身材品頭論足，此舉也戳到原PO的怒火。事後，老闆娘無奈表示，該對情侶是附近大學的學生，經常來吃鍋，吃飯時講話超大聲，還瘋狂討論別桌客人的一舉一動，也讓店家困擾不已。

▲8千人刷讚叫好！（圖／翻攝爆怨公社）



文章貼出後，讓8千名網友們也燃起無名火，「這種人就是欠罵」、「嗆回去，吃三鍋是我的本事，請問我是有花到你一毛錢嗎」、「後段好療癒」、「好給力喔霸氣」、「害我也想吃火鍋了」、「吃三鍋還不胖的話就真的猛，已羨慕」、「其實可以叫一鍋，然後加點配菜、加湯啊，這樣比較不會有三鍋的異樣眼光投射過來」。