水泥車奪命左轉！紅牌重機情侶衝進車底遭輾慘死…家屬望屍哭斷腸

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋一對22歲情侶上午各自騎乘紅牌重機，行經環河西路四段、華江五路口時，對向一輛水泥預拌車竟違規左轉，情侶閃避不及紛紛撞進車底慘遭輾斃，家屬接到噩耗趕到現場，掩面痛哭失聲…肇事駕駛坦承因貪方便才違規，對2名死者下跪道歉，但一切都來不及了。新北地檢7日依過失致死罪起訴該名駕駛。

▲情侶檔各騎一部紅牌重機，在板橋環河西路遇死劫，雙雙遭預拌水泥預拌車輾斃 。（圖／記者陳以昇攝）

今年6月1日上午11點多，陳男從台北租屋處到新北板橋找張女，兩人各自騎乘紅牌重機要走64號快速道路前往淡水。當時一輛水泥預拌車沿環河西路往土城方向行駛，竟突然違規左轉，導致直行的陳姓男子與張姓女友閃避不及，當場撞進水泥車底，雙雙遭輾斃。

▲▼板橋紅牌重機撞上水泥車，情侶騎士慘死，瞬間畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

肇事的60歲涂姓駕駛向警方坦承，知道該路段禁止左轉，但因為工作的工地就在左側，懶得直行再迴轉，見對向以為沒車就直接轉了，等到發現後就已來不及，自己也相當懊悔。

死者家屬趕抵現場時情緒激動，看著孩子的遺體崩潰痛哭，而肇事駕駛離開前向2名死者下跪道歉；檢方認為他觸犯過失致死罪，但考量他自首接受裁判，將請法院審酌是否減輕其刑。

據了解，陳男事發前一天晚上才目睹一起18歲少年慘死公車輪下的車禍，還在IG上寫下，「目睹車禍，怕爆，騎車還是要小心啊！」沒想到相隔12小時之後竟和女友雙雙殞命。

張女的母親表示，女兒為愛學習騎重機，他們還計畫了好多夢想，現在什麼都沒了…事發當天女兒在出門前還問，「這樣漂亮嗎？」沒想到成了最後道別。

▼陳男前一天剛目睹死亡車禍，隔天卻也不幸命喪輪下。（圖／記者陳以昇翻攝）