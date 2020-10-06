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男友超不持久！3星座交往後「熱情光速失溫」　天天看妳已覺得膩？

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▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲妳的另一半也是熱情急速失溫的星座男嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

小倆口剛開始交往時，天天甜蜜蜜、分分秒秒都想和對方膩在一起，但等到激情退卻，步入穩定期時，總覺得情侶生活平淡無趣嗎？你們的熱戀期有多長？總嫌男友熱情不持久嗎？星座專家《亞提米斯》解析3種「熱戀期退燒爆快」的星座男友，交往初期濃烈浪漫，不久後卻快速冷卻，速度快得讓妳難以適應。

亞提米斯在YouTube頻道《亞提聊星座》分享交往後熱情難持久的星座男Top3，看看妳的另一半上榜沒（請參考太陽星座、金星星座）：

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第3名：水瓶座

水瓶男友在感情中忽冷忽熱是常態，要激情或冷淡隨著心情調整，認為有起伏的愛情才有趣好玩，但卻叫另一半難以適應。水瓶座談戀愛很隨興，冷熱交替的態度單純只是心情上的起伏變化，有時甚至會測試另一半能接受的「隨興自在」到什麼程度。

另一類水瓶座則喜歡友達以上、戀人未滿的感覺，希望和另一半有點像朋友的相處，或兼具朋友、情人間的狀態，希望妳能接受、為此感到開心，因此常常在當中做調整和變化，有時多有時少，只要抓到水瓶的節奏，會讓戀愛互動更和諧。水瓶的戀愛觀點就是細水長流的愛，偶爾製造小甜蜜、小浪漫，但頻率不大，與當初的熱戀期相較之下實在落差太大。

男友超不持久！3星座交往後「熱情光速失溫」　天天看到妳已覺得膩。（圖／截自亞提米斯YouTube）

▲亞提米斯說，摩羯座的愛情就是樸實無華且枯燥。（圖／截自亞提米斯YouTube）

第2名：摩羯座

在愛情中屬於理性、冷靜的摩羯座，浪漫思考相對少。很多摩羯座在一開始追求時使出渾身解數，將浪漫招數全用盡，以致後續無招可用，只能不斷複製貼上。談戀愛後將生活及人生方向轉至工作及追求成就感上，從激情回到平靜速度相當快，習慣面對人生的現實面。

很常發現工作忙完返家累癱的摩羯男友躺著看電視、滑手機，卻不會做取悅妳的事，剛交往幾週就常看電影看到睡著，但他們認為這就是做自己的方式。摩羯喜歡平淡、穩定、生活化又溫馨的戀愛及互動，個性也較被動害羞，交往初期可能偶有生日大驚喜，但隨著交往時間拉長，妳不用太期待了，摩羯的感情就是樸實無華且枯燥。和摩羯談戀愛想擁有更多樂趣，妳要學會主動帶活動，讓他樂意參加。

第1名：金牛座

金牛座走的是「務實派」路線眾所皆知，交往前會大動作砸錢、討妳歡心製造好印象，在一起後會將錢省下來，因為目的達成後，面對愛情就都從現實面出發，妳會發現金牛男友變得有點摳門，每次遇到生日或節日，認為花錢買浪漫是浪費錢，在別的時間慶祝，可用同樣花費買更好的東西，總是以「CP值」做為參考依據。對他們來說，錢可以有很多用途，但要用錢賺更多錢，不喜歡亂花。

金牛節省的一面，在交往後會擴充到妳身上，他認為錢是「幸福的保障」所以邀妳共同存錢，對於人生未來的規劃，也會將妳算進去，他想給妳幸福、也想花時間賺更多錢，讓倆人能高枕無憂。金牛除了為自己，更希望另一半能過得幸福，因此肯為妳存錢的金牛，就是愛妳的象徵。

務實的金牛總是把感情放一邊？想看得出來他愛不愛妳，從床上的互動次數、時間和品質就能看出端倪，倘若不管妳怎麼挑逗想增加情趣和互動，對方都沒反應，可能代表著危機來臨。因為金牛很好色，有床上運動才是感情持續進行的象徵，他是不浪費生命的人。

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