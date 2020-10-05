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21歲女大生「塞烘衣機」慘卡20分鐘！被消防員拯救笑瘋：我沒用過

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▲烘乾機,烘衣機,滾筒。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲英國一名從未使用過烘衣機的女大生喝醉時把自己塞進去。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

 記者吳美依／綜合外電報導

來自英國東約克郡赫爾大學（Hull University）的蘿西（Rosie Cole）和室友一起喝酒作樂，非常開心，但在一時的衝動之下，竟被慫恿爬進滾筒式烘衣機，硬生生卡在裡頭，動彈不得，最後多虧3名消防員的協助才重獲自由。

綜合《鏡報》、《太陽報》報導，21歲的蘿西上月29日與室友在家暢飲紅酒與蜂蜜龍舌蘭，其中一名友人突然開始慫恿她爬進狹小的烘衣機裡。蘿西心想自己絕不可能進得去，但為了爭一口氣，還是起身嘗試，「直到我扭動屁股擠進去，把腿交叉在身後，我才意識到我出不來了」。

蘿西試圖掙脫，卻只是讓烘衣機傾斜一邊，根本出不來，「我一直支撐著身體，手臂開始痛了，而且烘衣機裡面很熱」。她與友人嘗試許久，卻仍徒勞無功，只好呼叫消防員，電話那頭的接線生一開始還以為受困的是小孩，而非大學生。

3名消防員趕到現場時一臉困惑，但很快就把蘿西成功救出，還順便檢查了屋內的火災預防措施，而一群女學生們全程「笑個不停」。蘿西直呼絕對不會再試一次，「我從來沒有自己洗衣服，也從來沒有使用烘衣機。但也許我應該開始嘗試把衣服放進去，而不是我自己的身體」。

21歲室友莉迪亞（Lydia Dunwell）表示，她一看見蘿西只剩下一半的身體露在外面，試圖爬出烘衣機，笑到無法說話，立刻拿起手機開始拍攝，「太荒謬了……雖然這一切只發生在20幾分鐘內，但會成為一輩子的笑話。我永遠不會停止嘲笑她」。

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