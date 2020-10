21歲女大生「塞烘衣機」慘卡20分鐘！被消防員拯救笑瘋：我沒用過

▲英國一名從未使用過烘衣機的女大生喝醉時把自己塞進去。(示意圖/取自免費圖庫pexels)

記者吳美依/綜合外電報導

來自英國東約克郡赫爾大學(Hull University)的蘿西(Rosie Cole)和室友一起喝酒作樂,非常開心,但在一時的衝動之下,竟被慫恿爬進滾筒式烘衣機,硬生生卡在裡頭,動彈不得,最後多虧3名消防員的協助才重獲自由。

綜合《鏡報》、《太陽報》報導,21歲的蘿西上月29日與室友在家暢飲紅酒與蜂蜜龍舌蘭,其中一名友人突然開始慫恿她爬進狹小的烘衣機裡。蘿西心想自己絕不可能進得去,但為了爭一口氣,還是起身嘗試,「直到我扭動屁股擠進去,把腿交叉在身後,我才意識到我出不來了」。

Students 'can't stop laughing' as firefighters rescue flatmate from tumble dryerhttps://t.co/X7jToux0g1 pic.twitter.com/mGaRW4rfHo