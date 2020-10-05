川普最新病況！戴口罩「坐車巡禮」向鐵粉揮手比讚　出院時間曝光

▲美國總統川普搭車短暫出院，向支持者比讚。（圖／路透）

記者吳美依／整理報導

美國總統川普1日宣布確診新冠肺炎，隨後住進沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center），一度經歷發燒、血氧濃度下降與呼吸器輔助，但如今情況好轉，最快5日即可出院。他4日在推特上報平安後，搭車短暫外出，向院外等待的支持者們揮手、比讚致意。

根據白宮醫療團隊，川普染疫後，血氧濃度一度下降至不到94％，甚至二度接受呼吸器輔助，幸好經過輸氧與瑞德西韋、地塞米松（類固醇）等藥物治療後，不僅發燒、呼吸困難症狀解除改善，飲食也逐漸恢復，情況持續好轉，預計最快明（5）日即可出院。

▲川普僅戴著口罩，並未穿著防護衣。（圖／路透）



川普4日再度在推特上傳影片，除了感謝醫護以外，也預告要給在院外守候的支持者與「愛國者們」一個「小驚喜」。他形容，確診與住院的經歷是一場「有趣的旅程」，也因此對於新冠肺炎有了更多的認識，而這才是「真正的學校」。

川普在推特上報平安不到一小時後，就搭車短暫離院。他戴著口罩，沒有穿著防護衣，在車內熱情地向粉絲們揮手、比讚致意，彷彿是一場「巡禮」。在院外守候多時的川粉們也相當激昂，熱情地揮舞國旗，情緒狂熱，士氣大振。