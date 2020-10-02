仿《辛普森》惡搞「川普躺棺材」！推特狂酸確診新冠　鐵粉炸怒

▲曾有網友惡搞模仿《辛普森家庭》畫風，畫出川普躺進棺材的畫面，如今此圖又被挖出。（圖／翻攝Twitter@hollow387）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普發布推文宣布，他與夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎，震驚國際。此消息一出，許多網友湧入，留言諷刺川普先前不斷淡化疫情，或者宣傳錯誤防疫資訊的言論，#TrumpHasCovid標籤頓時躍升熱門話題，甚至有人挖出先前流傳的「辛普森家庭惡搞圖」諷刺。

在川普宣布確診的推文下方，許多網友紛紛表示，「祈禱你永遠不會從這場『騙局』中康復」、「拜登戴口罩只是因為他是個虛弱的懦夫？」、「看來奎寧跟漂白水沒有用」、「新冠肺炎已經做了他（川普）的政黨裡其他人應該要做的事，向他究責」。

在成千上萬則留言中，最吸引人注意的就是一張畫風激似卡通《辛普森家庭》的圖片，一位貌似川普的金髮西裝男躺在棺材裡。此圖先前就在社群媒體上引發熱議，一度被認為是預言川普去世，但經查證後已經證實是遭到竄改，並非出自《辛普森家庭》任何一集，而這次染疫風波又被網友挖出。

此外，許多網友甚至貼出快樂、大笑與跳舞的動圖（gif），「我看到川普染上新冠肺炎後直接大笑」、「我剛剛接受同理心檢測，結果陰性」、「我不會為他或他的妻子感到難過，這是因果報應的一部份」。

還有大批網友使用阿姆哈拉文（Amarəñña，閃語的一種）湧入留言，隨機搭配一張黑暗風格的照片，引發其他人憤怒回應，「快停止這個撒旦式的狗屎」！

▲美國總統川普及夫人梅蘭妮亞確診，許多網友卻留言狂酸。（圖／路透）

許多人看不下去排山倒海的嘲諷，站出來替川普說話，「一些留言真的太可怕了……我無法想像希望任何人死去。如果你心中有那麼多仇恨，那一定有問題。希望美國總統與第一夫人感覺好一點！」

也有川普支持者憤怒表示，「我已經看到許多來自左派人士的惡意留言，希望總統與他的妻子死亡。你們全都失去人性，並且成為你們假裝反對的東西了，最純粹的仇恨！」

但是，也有網友質疑，川普染疫也許是一種公關操作，「幾周以後再現身，說你打敗了『中國』病毒，博取同情票，同時迴避困難的討論與會議」。

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