24歲男喝茫一動作...同事被「瞬間割喉」血管全斷！苦撐1月斷氣亡

▲萬男喝醉後發酒瘋，導致工友無辜死亡。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pxhere）

記者蔡儀潔／綜合報導

喝醉鬧事的情況屢屢發生，浙江杭州24歲的萬姓工人就因此亂砸東西，工友上前勸說時，他突然揮拳捶向窗戶玻璃，鋒利的碎片飛濺開來，剛好刺破一旁工友的喉嚨！遺憾的是，傷者因傷勢過重，最終救治無效死亡，而他不過也才30歲出頭。

據《錢江晚報》報導，萬男5月底和幾個工友一起吃飯喝酒，晚上9時許回到宿舍後「發起酒瘋」，開始亂砸東西，工友怕他出事，通知其親屬幫忙照顧。家人趕到後，將萬男拉出了宿舍。

沒過多久，萬男以拿手機為名，再次回到宿舍，繼續發「酒瘋」砸東西。正當工友們上前勸說時，萬男突然揮拳捶向窗戶玻璃，鋒利的玻璃碎片飛濺開來，不料一名工友正好站在窗戶邊，頸部瞬間被割破，鮮血直流。

受傷的工友被緊急送往醫院。醫生檢查後發現，傷者左側頸部貫通傷、血管全層斷裂、氣管貫通傷，情況非常危急。

遺憾的是，該名工友因傷勢過重，經過1個多月的救治後不幸離世。

▲無辜工友被碎玻璃割喉，最終治療無效死亡。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫pxhere）

期間，案件被移送西湖區檢察院審查。檢察官在審查案卷材料、訊問了犯罪嫌疑人萬某、被害人家屬後，認為事實清楚，證據充分，且萬某沒有對被害人家屬進行賠償，態度消極。6月19日，該院對萬某作出批准逮捕決定。

報導稱，受害人一家都是農民，主要靠外出打工賺錢養家，家裡人為給被害人治病已花去很多錢，家庭經濟十分困難。檢察官認為符合司法救助條件，6月24日將2萬元人民幣的司法救助金送到受害人家屬手中。

西湖區檢察院9月17日以過失致人死亡罪，依法對萬某提起公訴。目前，案件正在審理中。