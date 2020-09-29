醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

▲潘男依殺人罪，新竹地院審理後判刑15年。（圖／記者王致凱攝）

記者黃宥寧／新竹報導

新竹縣竹東鎮5月晚間發生一起駭人聽聞兇殺血案，一名潘姓男子酒後前往呂姓友人家要債，不料卻與呂男的林姓鄰居發生激烈口角，不但當街狠甩巴掌，更抽出預藏西瓜刀朝林男猛砍，導致慘死街頭。新竹地院經審理後將潘男依殺人罪處15年有期徒刑。

判決書指出，潘男胞兄與呂男有債務糾紛，今年5月17日潘男到新竹縣竹東鎮呂男住處，想為哥哥追討6萬元，但呂男不在，潘男與呂男祖母起了口角後離去。當天下午與林男一同喝酒，一言不合吵架，憤而離去。路上又喝了兩罐含有酒精成分的飲料，接到電話對方說要一較輸贏。

潘男酒後回家從廚房拿西瓜刀藏在機車裡，要再去找呂討債，在巷口遇到先前曾喝酒起口角的林男，便指著呂男住處方向劈頭就問林男：「你巷內的鄰居在不在？」說完竟怒甩林男一巴掌，要求林男上機車後座，往呂男住處方向騎20公尺後，再反覆大聲質問「那個姓呂的到底有沒有在？」雙方開始大聲爭吵。

潘男突然想起先前曾與林男發生口角衝突一事而怒不可遏，竟從機車車箱內取出長達35公分西瓜刀1把，就往林男左側肩頸方向猛砍1 刀，砍斷左鎖骨當場鮮血噴濺至牆面，倒在血泊中，潘男見林男倒地置之不理，甚至持刀再前往呂男家向呂弟恫嚇稱「我已經砍了林XX」，最後騎著摩托車返家，回家後竟若無其事叫母親清洗犯案西瓜刀，而警方逮捕他時，酒測值高達0.86毫克，而林男經由送醫仍因傷重不治。

法官審理認為，潘男與林男發生口角衝突後，竟在衝動、未能妥適控制自己情緒情況下，侵害林男生命，所造成的死亡結果，永遠無法挽回，更造成其家庭破碎，家屬蒙遭喪親之痛，所生危害甚鉅，亦嚴重破壞社會治安安定性；且潘男以利刃揮砍林男左肩，深及肋骨、腋動脈，手段殘忍，但考量潘男與死者家屬成立和解，並已給付70萬元和解金，因此判刑15年。

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