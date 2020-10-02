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交通路口安全大執法1個月　屏縣交通事故件數日減幅42%

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▲屏東縣政府警察局9月份國「路口安全大執法」勤務，有效降低事故發生 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局9月份國「路口安全大執法」勤務，有效降低事故發生 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局配合內政部與交通部9月份共同辦理全國「路口安全大執法」勤務，共取締5528件路口交通違規，其中以闖紅燈及紅燈右轉的4822件最多；其次為行人違規穿越道路計381件、車輛未禮讓行人也有325件，為此交通事故率也降低，有效發揮執法作為。

屏東縣警方自9月1日起至30日止為期1個月，針對5大重點項目「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等加強取締，共告發5528件路口交通違規案件。

由於警方的大執法，縣內路口受傷交通事故件數發生482件，日平均件數為16件，相較2020年1至8月，路口受傷交通事故件數6857件、日平均件數28件；日平均數減少12件、減幅42.8%。

縣警局長李文章表示，全國交通大執法1個月，交通事故件數、人數均有明顯下降趨勢，顯示執法對車禍防制有相對成效，但大執法期間有許多民眾違反規定，行人路權觀念仍待加強。

10月份起，警方仍將路口執法項目列入持續性取締工作，並針對每月所發生交通事故肇因違規行為態樣，以每月所律定交通大執法6次勤務「1專案1項目」為取締重點達到交通事故防制，籲請駕駛人和行人都能共同遵守交通安全規範，讓通行更有保障。

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