30天開罰9383件！彰警路口安全大執法　9成闖紅燈及紅燈右轉

▲彰警在重要路口安全大執法取締違規。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

內政部警政署自9月1日起展開為期1個月的全國路口安全大執法，各縣市警察局派員在易肇事及易違規路口加強取締違規，彰化縣警察局執行一個月以來，總計取締路口重點違規有9,383件，其中有9成是闖紅燈及紅燈右轉違規，比去年同期相比，明顯減少2成路口事故發生率。

據彰化縣警察局交通隊統計，路口安全大執法，其中闖紅燈及紅燈右轉違規計8,792件最多，另汽機車不停讓行人計69件，車輛轉向不暫停讓行人計228件、行人違規也有294件。





▲彰基前路口車水馬龍。（圖／ETtoday資料照）

若以行經交通路口分析，彰化縣警察局交通隊指出，路口交通事故546件中，其中就有2件死亡案件，至於其他有544件造成723人受傷最多，但比去年674件交通事故相比，明顯減少2成2。

交通隊長林世明表示，這次大執法期間在警方密集式的宣導及執法下，雖有不少用路人違規被舉發，但也讓路口交通事故發生率大幅減少，最重要的是看到實質效果，未來交通隊仍會針對路口違規持續取締，以維護路口及行人交通安全。

局長許錫榮強調，警方取締違規並非以處罰為目的，最主要是希望導正駕駛人路口停讓的良好駕駛觀念，提醒用路人都能「路口慢看停、行人優先行」，養成行車多禮讓的習慣，此外，行人穿越道路也應選擇行人穿越道，不要違規闖越道路，以避免發生事故造成生命財產損失。

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