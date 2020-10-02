海釣場闆娘疑遭小三爆打重度昏迷　同鄉控：老公未簽開刀同意書

記者陳崑福／屏東報導

大陸嫁到屏東縣東港的余姓女子，與先生經營海釣場，懷疑其先生與陳女姓子有感情糾紛，打電話質疑對方，陳女不滿，會同友人到海釣場理論，一言不合，陳女徒手毆打余女頭部，導致重傷昏迷，目前住院觀察，消息傳出，引起陸配對此不滿，上網爆料，轄區的東港警方表示，已通知陳女到案說明，訊後依重傷害罪嫌送辦。

▲嫁到屏東縣東港的余姓婦人遭打昏迷住院 。（圖／翻拍，以下同）

▲東港所所長吳東儒說明警方偵辦狀況。

據悉，50歲余姓女子，與先生在東港經營海釣場，懷疑先生與42歲的陳姓女子有感情糾紛，9月28日清晨5時許，在經營海釣場內，打電話質疑陳女，陳女心生不滿，涉嫌與35歲的方姓友人到釣蝦場內找余女理論，雙方一言不合，陳女即徒手毆打余女，致余女頭部受傷，目前重度昏迷，尚於輔英醫院加護病房觀察中。

警方獲報，查扣監視器等證物展開調查，通知陳女到案說明，陳女表示，今晚會到案，警方將等陳女到案後釐清案發經過，將相關人員依法送辦。

但消息傳開，引起同嫁到東港的陸配關心，余婦的友人上社群體爆料，指余婦因先生未到院簽開刀同意書，致余婦無法開刀，懷疑其動機，引起網友熱議。

警方表示，余婦為何不去簽手術同意書，屬於余婦家務事，警方無法置喙，但如果涉及不法，警方會追查到底，依法偵辦。

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